自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

以前打2針！現在1劑就夠 20價肺鏈疫苗明開打 彰化開放線上預約

2026/01/14 12:03

彰化縣衛生局提醒民眾，明天起公費成人肺炎鏈球菌疫苗新制上路，只需打一劑，即獲得完整免疫保護力，符合公費資格還沒打過肺鏈疫苗的民眾踴躍接種疫苗，提高免疫力。（衛生局提供）

彰化縣衛生局提醒民眾，明天起公費成人肺炎鏈球菌疫苗新制上路，只需打一劑，即獲得完整免疫保護力，符合公費資格還沒打過肺鏈疫苗的民眾踴躍接種疫苗，提高免疫力。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕趁著今天彰化陽光露臉、氣溫回升至22度，不少長輩出門曬太陽散步，但好天氣維持不久，氣象署預報下週將有寒流來襲，加上農曆新年倒數，長達9天的連假勢必引來一波返鄉與旅遊人潮，流感與肺炎病毒蠢蠢欲動。為了守護長輩健康，彰化縣衛生局宣布，明天（15日）起正式開打公費「20價肺炎鏈球菌疫苗」，新制上路後，只要打一針就能獲得完整保護力。

衛生局指出，以往肺炎鏈球菌疫苗需分兩次接種（PCV13與PPV23）；今年起改為單劑新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），只需打一劑，即獲得完整免疫保護力。根據統計，全縣65歲以上人口約24萬5000多人，約12萬多人已經接種完整兩劑13價、23價肺鏈疫苗，占比不到6成，其餘均需補打或改打今年最新的一針單劑疫苗。

今年肺鏈疫苗全面改為單劑新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗，取代原本二劑疫苗13價、23價各一劑接種，從明天起開打。（衛生局提供）

今年肺鏈疫苗全面改為單劑新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗，取代原本二劑疫苗13價、23價各一劑接種，從明天起開打。（衛生局提供）

明天開始，65歲以上長者、55歲至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏，或1年內曾接受免疫抑制劑、放射治療的惡性腫瘤患者與器官移植者。

只要符合前述身分且從未曾接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價（PPV23）疫苗並間隔滿1年者，可至縣內257家合約醫療院所接種公費疫苗，完全沒打過就打最新單一20價疫苗，打過一劑再補打一劑13價疫苗。衛生局提醒現在就能上網「彰化疫苗接種預約E點通」（https://gov.tw/fw3）線上預約，再依時間前往接種即可。

彰化地區今天天氣晴朗，白天22度溫度，戶外曬曬太陽，感覺很舒服，不過，氣象署預報，下週又會有一波寒流來襲，氣溫又將下探。（記者張聰秋攝）

彰化地區今天天氣晴朗，白天22度溫度，戶外曬曬太陽，感覺很舒服，不過，氣象署預報，下週又會有一波寒流來襲，氣溫又將下探。（記者張聰秋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中