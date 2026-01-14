以前打2針！現在1劑就夠 20價肺鏈疫苗明開打 彰化開放線上預約

彰化縣衛生局提醒民眾，明天起公費成人肺炎鏈球菌疫苗新制上路，只需打一劑，即獲得完整免疫保護力，符合公費資格還沒打過肺鏈疫苗的民眾踴躍接種疫苗，提高免疫力。（衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕趁著今天彰化陽光露臉、氣溫回升至22度，不少長輩出門曬太陽散步，但好天氣維持不久，氣象署預報下週將有寒流來襲，加上農曆新年倒數，長達9天的連假勢必引來一波返鄉與旅遊人潮，流感與肺炎病毒蠢蠢欲動。為了守護長輩健康，彰化縣衛生局宣布，明天（15日）起正式開打公費「20價肺炎鏈球菌疫苗」，新制上路後，只要打一針就能獲得完整保護力。

衛生局指出，以往肺炎鏈球菌疫苗需分兩次接種（PCV13與PPV23）；今年起改為單劑新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），只需打一劑，即獲得完整免疫保護力。根據統計，全縣65歲以上人口約24萬5000多人，約12萬多人已經接種完整兩劑13價、23價肺鏈疫苗，占比不到6成，其餘均需補打或改打今年最新的一針單劑疫苗。

請繼續往下閱讀...

今年肺鏈疫苗全面改為單劑新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗，取代原本二劑疫苗13價、23價各一劑接種，從明天起開打。（衛生局提供）

明天開始，65歲以上長者、55歲至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏，或1年內曾接受免疫抑制劑、放射治療的惡性腫瘤患者與器官移植者。

只要符合前述身分且從未曾接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價（PPV23）疫苗並間隔滿1年者，可至縣內257家合約醫療院所接種公費疫苗，完全沒打過就打最新單一20價疫苗，打過一劑再補打一劑13價疫苗。衛生局提醒現在就能上網「彰化疫苗接種預約E點通」（https://gov.tw/fw3）線上預約，再依時間前往接種即可。

彰化地區今天天氣晴朗，白天22度溫度，戶外曬曬太陽，感覺很舒服，不過，氣象署預報，下週又會有一波寒流來襲，氣溫又將下探。（記者張聰秋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法