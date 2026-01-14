健康網》油吃錯才傷身！ 營養師剖析3種Omega脂肪酸

營養師楊斯涵指出，日常飲食中常聽到的Omega-3、Omega-6、Omega-9各有不同功能，吃對種類與比例，反而有助維持健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕談到「油脂」，不少人立刻聯想到發胖或不健康，但其實油脂不只是熱量來源，也是身體運作與營養吸收不可或缺的角色。對此，營養師楊斯涵指出，日常飲食中常聽到的Omega-3、Omega-6、Omega-9，其實各自有不同功能，油脂攝取的重點在於「平衡」，吃對種類與比例，反而有助維持健康。

營養師楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，Omega-3、6、9營養價值不同，但也各司其職，並提出以下說明，提醒日常飲食只要正確攝取，其實不必談油色變：

請繼續往下閱讀...

Omega-3：抗發炎關鍵

Omega-3脂肪酸包括 ALA、EPA、DHA，最大特色在於「抗發炎」。楊斯涵表示，Omega-3有助於心臟健康與大腦發育，對現代人長期慢性發炎問題尤其重要。常見來源包括鮭魚、鯖魚等深海魚類，以及亞麻籽油、奇亞籽與核桃。

Omega-6：必需但別過量

Omega-6脂肪酸如 LA、AA，屬於人體必需營養素，有助維持皮膚與細胞修復功能。來源多為葵花籽油、玉米油、大豆油及堅果。不過，她也提醒，現代人外食頻繁，Omega-6攝取往往偏高，若過量反而可能促進發炎，建議適量即可。

Omega-9：心血管守門員

Omega-9以油酸（OA）為主，人體雖可自行合成，但額外補充有助降低壞膽固醇、保護心血管健康。常見食物包括：橄欖油、酪梨與各類堅果油，也適合作為日常烹調用油。

楊斯涵強調，油脂攝取重點在於平衡。多數人常見問題是Omega-6 吃太多、Omega-3吃太少，建議每週至少攝取2次深海魚或補充優質魚油，減少油炸與精緻加工油脂，並在烹調時選擇橄欖油或苦茶油，才能吃油不傷身。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法