健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》右上腹痛到睡不著？ 膽結石症狀、治療、飲食一次看

2026/01/14 19:39

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，膽結石若卡住膽管，會突然出現右上腹劇烈疼痛，且常在吃完油膩食物或大餐後發作；示意圖。（圖取自shutterstock）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，膽結石若卡住膽管，會突然出現右上腹劇烈疼痛，且常在吃完油膩食物或大餐後發作；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我昨天晚上突然右上腹痛到睡不著，痛到背都挺不起來，還噁心想吐，這是什麼問題？」秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，這類情況在門診並不少見，很可能是膽結石發作所致。膽結石是膽囊內膽汁成分失衡後形成的結晶，當結石卡住膽管時，便可能引發劇烈腹痛、脹氣，甚至噁心、發燒等不適，有無症狀則是開刀與否主要考量。提醒想要預防膽結石發作，飲食應少油膩、多吃全穀類、高纖蔬菜、低脂蛋白質與飲水，才能打造健康力。

很多人有膽結石，但卻可能沒什麼感覺。對此，黃士維臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」與網頁發文指出，雖然結石大部分無症狀，但若卡住膽管，則會突然出現劇烈腹痛，這種右上腹疼痛經常在吃完油膩食物或大餐後發作。此外，背部或右肩也可能會跟著痛，並出現消化不良、脹氣、噁心，甚至發燒或黃疸等症狀，提醒此時須趕快就醫。

至於許多人存疑，膽結石一定要開刀嗎？對此，黃士維進一步說明，治療方式通常會根據症狀、結石大小和位置來決定。如果膽結石沒有症狀，通常會建議定期追蹤觀察，不急著開刀。若開始反覆出現腹痛、發炎或併發症，建議儘快手術治療，根治效果最好。但如果出現併發症，如膽囊炎、黃疸、胰臟炎，就需要緊急手術。

對於日常飲食怎麼吃，才能避免膽結石發作，黃士維建議可掌握以下4大重點：

1.少吃油炸、肥肉。

2.多吃高纖蔬菜、全穀類。

3.蛋白質選豆腐、魚肉、雞胸肉等低脂肉。

4.每天喝足水，幫助膽汁流通。

黃士維強調，膽結石並非罕見疾病，平日飲食注意少油、多纖維、維持健康體重，很多狀況都能預防。但若真的遇到膽結石發作，反覆腹痛、發燒、黃疸或出現併發症，應盡速和醫師討論治療方式，千萬不要拖，才能讓生活回到正軌。

