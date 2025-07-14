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車禍多年後腰肩痛 超音波揪胸腰筋膜損傷

2025/07/14 05:30
車禍多年後腰肩痛 超音波揪胸腰筋膜損傷

▲胸腰筋膜的髂骨接點。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

莊小姐曾車禍摔傷右腰，多年後仍然覺得右側腰部、髖部、上背肩胛的位置十分緊繃，使用滾筒放鬆的幫助有限。就診時，醫師觸診發現她的右側髂骨上緣、闊背肌到肩胛骨張力強，軀幹旋轉角度也受到限制。她在胸腰筋膜於髂骨的接點尤其疼痛（如圖），在超音波檢查後發現有撕裂傷。醫師採取胸腰筋膜注射，合併震波治療於闊背肌、豎脊肌、腰方肌等處，緊繃的程度遂明顯改善。

注射+震波治療改善症狀

胸腰筋膜是連接在胸椎和腰椎的大片筋膜，由淺層與深層部位共構。淺層的胸腰筋膜連接豎脊肌和闊背肌，與胸椎、肩胛骨、肱骨的活動相關，故胸腰筋膜是人體最大且很重要筋膜組織。它的縱向延伸特性，可以穩定肩胛骨並連接肱骨，往腰薦椎延伸到對側臀肌。可以穩定薦髂關節、髖關節，並連接股骨，與上肢、下肢動作都有相關。

比較重要的深層又可以細分成前層、中間層、後層，前層和中間層包夾腰方肌，往中軸與脊椎的橫突相連，往外圍橫向延伸與腹肌連接。將人體包圍成一個桶狀構造，與核心肌力密不可分。肌肉收縮後可以增加腹內壓力，加強脊椎的穩定，減少身體重量直接加壓於椎間盤。

超音波技術與設備的進展，可以幫助找到微小的筋膜受損位置。如果臨床表現與該處的筋膜受損相關，第一線可以先使用熱療、電療、雷射和震波治療，使筋膜包覆的肌肉組織放鬆，讓筋膜可以啟動自我修復機制。

倘若成效不彰，可以考慮超音波導引增生治療、自體血小板血漿注射，精準治療於筋膜交接處，例如腰方肌與腹肌之間、筋膜連接在髂骨處，也應當同步處理豎脊肌、闊背肌等肌肉內部的撕裂傷。

若能同時搭配徒手運動治療，漸進地訓練腹肌、下背肌群與臀肌，將能讓病人早日回歸正常生活。

（作者為順新復健科診所院長）

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