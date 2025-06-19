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心臟外科權威林芳郁罹失智症 整形名醫妻出書

2025/06/19 05:30
心臟外科權威林芳郁罹失智症 整形名醫妻出書

▲國內心臟外科權威林芳郁（右）罹患失智症，他的太太林靜芸醫師（左）將在22日成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，並將發表《謝謝你留下來陪我》新書。（資料照）

記者林志怡、林惠琴／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁，曾任衛生署長及台大、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，退休後鮮少露臉，如今驚傳罹患失智症，林芳郁妻子、整形外科醫師林靜芸與媒體人合作出書《謝謝你留下來陪我》，書寫林芳郁的故事，為失智者、照顧者找出口。

林靜芸發表照顧心路歷程 為長照家庭打氣

林芳郁任職北榮期間，向外募款鼓勵年輕醫師出國進修，替醫界造就許多人才。退休之後，他的心願是替母校台大外科做相同的事情，可惜猝然生病，林靜芸在照顧之餘，想要替他完成願望。

因此，林靜芸將在本週日於台大外科成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，協助外科醫師的養成教育及進修，《謝謝你留下來陪我》新書發表記者會也將同步舉行，屆時衛福部長邱泰源、健保署長石崇良、台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明等人都會到場。

林芳郁的長子、台灣大哥大總經理林之晨在《謝謝你留下來陪我》序文中描述，林芳郁一生仁慈簡樸，卻願意在新科技花大錢，花3個月、甚至半年的時間馴服這些新技術的產物。

此外，林之晨在序文中提到，林芳郁剛轉任管理職時，每天回家便抱著商管著作勤讀，還會與剛開始創業的他討論，本來覺得父親是門外漢依樣畫葫蘆，但他很快就發現，林芳郁對管理的見解已經超越他與其他優秀經理人。

林之晨也提到，林芳郁的個性其實非常靦腆害羞，但唯獨不會吝嗇對家人表達他的愛，見面時總會給他們一個大擁抱，在耳朵旁邊輕聲說「爸比好愛你」，也很愛與他們兄妹玩樂，雖然對他們期望很高，卻也對他們的想法非常包容，甚至會把省吃儉用存下來的儲蓄，拿出來資助兄妹倆。

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