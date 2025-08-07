記憶衰退誤認失智 竟是原發性副甲亢作怪

▲透過抽血檢測可排除可能導致認知功能障礙的原因，例如甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、葉酸缺乏、電解質不平衡、梅毒篩檢等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

70歲的C女士原本健康硬朗，但近期記憶力卻明顯衰退，常忘記剛說過的話，甚至連回家的路都不太認得。家人帶她就醫，醫師診斷為失智症，並開始進行相關治療。然而，短短3個月內，C女士的症狀急劇惡化，不僅失智情況加劇，還陸續出現全身倦怠、食慾不振、便秘、多尿等不適。直到有天，C女士在家中不慎跌倒導致骨折，送醫檢查後，才意外發現她有嚴重的高血鈣問題。

內分泌疾病 引發嚴重高血鈣

原來她是原發性副甲狀腺功能亢進症（Primary Hyperparathyroidism，PHPT）導致高血鈣，後來C女士接受手術切除副甲狀腺之後，失智症就不藥而癒。

請繼續往下閱讀...

切除副甲狀腺 失智不藥而癒

當家人發現長輩出現記憶力下降、判斷力變差、情緒改變等失智相關症狀時，通常會尋求神經內科或精神醫學科的協助。

◎常見的失智症檢查與檢驗項目

●詳細詢問病史與神經學檢查，以了解患者的認知功能變化、日常生活能力、是否有其他共病等。

●透過標準化的心理衡鑑（如MMSE、CASI）評估記憶力、語言能力、定向力、執行功能等。

●用抽血檢查排除其他可能導致認知功能障礙的原因，例如甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、葉酸缺乏、電解質不平衡、梅毒篩檢等。

●腦部電腦斷層或磁振造影排除腦部病變，如腦瘤、水腦症、中風等。

原發性副甲狀腺功能亢進症是1種常見的內分泌疾病。其特徵是副甲狀腺分泌過多的副甲狀腺素（PTH），導致血鈣升高。最常見於50歲以上的成年人，尤其是在60歲以上的人群中達到高峰。

高血鈣可能導致一系列廣泛的症狀，包括：骨頭疼痛、腎結石、胃腸、疲倦、嗜睡，甚至出現精神錯亂、意識模糊等症狀。

鈣離子在神經細胞的電信號傳導中扮演關鍵角色。血中鈣離子過高會干擾神經元的正常功能，導致神經傳導異常，進而影響記憶、注意力、判斷力等認知功能。

C女士的案例提醒我們，當家中長輩出現失智症狀時，除了常規的失智症檢查，也應將血鈣和副甲狀腺素的濃度納入考量，特別是當失智症狀進展迅速，或合併不明原因的身體不適時，更應提高警覺，及早檢查血鈣，以避免延誤診斷與治療，讓患者能夠及時獲得正確的幫助，改善生活品質。

（作者為花蓮慈濟醫院成癮精神科主任、慈濟大學助理教授）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法