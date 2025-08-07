自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

記憶衰退誤認失智 竟是原發性副甲亢作怪

2025/08/07 05:30
記憶衰退誤認失智 竟是原發性副甲亢作怪

▲透過抽血檢測可排除可能導致認知功能障礙的原因，例如甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、葉酸缺乏、電解質不平衡、梅毒篩檢等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

70歲的C女士原本健康硬朗，但近期記憶力卻明顯衰退，常忘記剛說過的話，甚至連回家的路都不太認得。家人帶她就醫，醫師診斷為失智症，並開始進行相關治療。然而，短短3個月內，C女士的症狀急劇惡化，不僅失智情況加劇，還陸續出現全身倦怠、食慾不振、便秘、多尿等不適。直到有天，C女士在家中不慎跌倒導致骨折，送醫檢查後，才意外發現她有嚴重的高血鈣問題。

內分泌疾病 引發嚴重高血鈣

原來她是原發性副甲狀腺功能亢進症（Primary Hyperparathyroidism，PHPT）導致高血鈣，後來C女士接受手術切除副甲狀腺之後，失智症就不藥而癒。

切除副甲狀腺 失智不藥而癒

當家人發現長輩出現記憶力下降、判斷力變差、情緒改變等失智相關症狀時，通常會尋求神經內科或精神醫學科的協助。

◎常見的失智症檢查與檢驗項目

●詳細詢問病史與神經學檢查，以了解患者的認知功能變化、日常生活能力、是否有其他共病等。

●透過標準化的心理衡鑑（如MMSE、CASI）評估記憶力、語言能力、定向力、執行功能等。

●用抽血檢查排除其他可能導致認知功能障礙的原因，例如甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏、葉酸缺乏、電解質不平衡、梅毒篩檢等。

●腦部電腦斷層或磁振造影排除腦部病變，如腦瘤、水腦症、中風等。

原發性副甲狀腺功能亢進症是1種常見的內分泌疾病。其特徵是副甲狀腺分泌過多的副甲狀腺素（PTH），導致血鈣升高。最常見於50歲以上的成年人，尤其是在60歲以上的人群中達到高峰。

高血鈣可能導致一系列廣泛的症狀，包括：骨頭疼痛、腎結石、胃腸、疲倦、嗜睡，甚至出現精神錯亂、意識模糊等症狀。

鈣離子在神經細胞的電信號傳導中扮演關鍵角色。血中鈣離子過高會干擾神經元的正常功能，導致神經傳導異常，進而影響記憶、注意力、判斷力等認知功能。

C女士的案例提醒我們，當家中長輩出現失智症狀時，除了常規的失智症檢查，也應將血鈣和副甲狀腺素的濃度納入考量，特別是當失智症狀進展迅速，或合併不明原因的身體不適時，更應提高警覺，及早檢查血鈣，以避免延誤診斷與治療，讓患者能夠及時獲得正確的幫助，改善生活品質。

（作者為花蓮慈濟醫院成癮精神科主任、慈濟大學助理教授）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中