沉默的癌症 72歲牧師藉健檢揪出第2期攝護腺癌

2025/08/07 09:52

王牧師現身說法說明發現攝護腺癌及治療的過程，黃冠華醫師（左）送上花束。（記者劉婉君攝）

王牧師現身說法說明發現攝護腺癌及治療的過程，黃冠華醫師（左）送上花束。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕攝護腺癌被稱為「沉默的癌症」，平常沒有症狀，年齡是最關鍵的風險因子。72歲王牧師透過定期健康檢查，發現攝護腺特異抗原（PSA）指數偏高，確診第2期攝護腺癌，經達文西機器手臂微創手術與藥物治療，目前恢復良好並持續定期追蹤，生活品質也未受影響。

奇美醫院院長林宏榮表示，攝護腺癌是男性特有的癌症，是威脅熟齡男性健康的大敵，它雖然是沉默的癌症，但可透過PSA早期發現早期治療，呼籲年過50的男性及高風險族群，應定期接受PSA篩檢，把握黃金治療期。

黃冠華醫師呼籲50歲以上男性及高風險族群，定期接受攝護腺特異抗原（PSA）篩檢。（記者劉婉君攝）

黃冠華醫師呼籲50歲以上男性及高風險族群，定期接受攝護腺特異抗原（PSA）篩檢。（記者劉婉君攝）

奇美醫院外科部副部長暨泌尿外科主任黃冠華指出，惡性腫瘤仍位居國人10大死因首位，其中攝護腺癌已上升第5位，50歲以上男性若加上家族病史，罹患風險會更高，高脂飲食、久坐缺乏運動、生活作息不規律等，都可能提高罹癌風險。早期發現可以有多種治療方式選擇，也更能保持生活品質。

為了讓更多民眾認識攝護腺癌，父親節前夕，奇美醫院於7日至9日舉辦「爸託你了，健康趁腺在」3日衛教活動，透過互動展覽區、留言牆、專題講座與衛教影片，帶民眾一起認識攝護腺癌，關心爸爸的健康。

互動展覽區藉由翻牌遊戲與動畫，以輕鬆的方式讓民眾了解攝護腺問題的早期警訊及高風險族群，還有延伸學習QR Code可連結衛教影片。「爸，我有話說」留言牆則鼓勵民眾寫下對父親的感謝與祝福。

奇美醫療團隊在父親節前夕舉辦一連3天的攝護腺癌衛教活動。（記者劉婉君攝）

奇美醫療團隊在父親節前夕舉辦一連3天的攝護腺癌衛教活動。（記者劉婉君攝）

