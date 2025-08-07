聰明選、健康吃 把握5重點 快樂享甜點

▲蔬菜棒、優格搭配水果、麥片，都是很好的點心選擇。（照片提供／馮映清）

文／馮映清

▲營養師馮映清提醒，在選擇甜點時留意熱量，以分享或下一餐吃少一點的代換平衡的方式，聰明享受甜點。 （照片提供／馮映清）

甜點讓人難以抗拒，卻又擔心吃下過多的糖和油！依據國健署國民飲食指標建議，每日添加糖攝取量不應超過總熱量的10%。以每日攝取2000大卡計算，1克糖4大卡，等於糖攝取量應控制在50公克內。若長期攝取過多精緻糖，恐增加糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、肥胖等風險。

甜點不是完全不能吃，而是要「聰明選、注意量、快樂吃」，把握以下5重點，享受少負擔的甜點時光：

◎看清營養標示，先看熱量與糖量，可遵循「3不1多」原則：

●不選高糖高熱量內餡，如爆漿餐包、千層蛋糕、鮮奶油蛋糕等。

●不選裝飾過多甜點，糖霜、奶油、糖漿等都熱量偏高。

●不選過度加工、酥脆零食，如蜜餞、巧克力夾心、酥餅。

●多選天然食材製成甜點，如以優格為基底的甜點，或以新鮮水果取代奶油、果醬內餡的戚風蛋糕，也可以直接吃水果當甜點，但留意水果攝取量一天最多兩拳頭，或以蔬菜棒作為點心。

◎選對時間吃甜點

建議安排在白天、正餐後或運動後，讓身體有效利用熱量。例如午餐後吃1小塊海綿蛋糕，或運動後來2塊無加糖燕麥脆片。

◎分享甜點，熱量減半

與親友分食甜點，美味不減，負擔減輕。也可向店家要求減少鮮奶油或醬料，吃得更健康。

◎吃甜點後，下一餐少一點

可減少半碗飯、避免油炸食物，可選擇少油、少醬的清蒸料理，用簡單代換平衡熱量。

◎甜點後要動一動

增加運動量，有助熱量代謝，例如安排快走1小時或跑步30分鐘，也能更安心地享受甜點。

（作者為台中榮總營養室營養師）

