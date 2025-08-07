自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

2孝子陪攝護腺癌父親就醫 篩檢揪出罹癌

2025/08/07 10:18

父罹患攝護腺癌，兒子跟著罹患機率比一般人高2至3倍。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名80歲的老翁，因為頻尿，半夜都要起床小便3、4次，到醫院就診後，發現罹患攝護腺癌。老翁每次就診時，皆由兩個兒子輪流陪伴，醫師告訴他們，該癌症遺傳的機率很高，沒想到，老翁兩個兒子檢查出來皆罹患攝護腺癌，驚呼「怎麼這樣？」父親節將至，攝護腺癌在國人10大癌症死亡率，上升到第5名，男性朋友要嚴加防範。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，老翁檢查出攝護腺癌症後手術治療，由孝順的兒子定期回診追蹤，趁著看診時，他告訴對方，攝護腺癌好發於50歲以上男性，若父親罹患攝護腺癌，依文獻報告研究統計，兒子罹患的機率比一般人高2至3倍，提醒他們注意。

黃品叡說，老翁的兩個兒子年紀都50多歲，而且從來沒有做過攝護腺相關的檢查，平時也沒有尿不出來、急尿、頻尿或血尿等攝護腺疾病的相關症狀，沒想到，兩位在聽從他的建議後篩檢，先抽血驗PSA（攝護腺特定抗原）數值超過正常值，進一步再做病理切片，竟然檢查出罹患原發性攝護腺癌症，得知結果時讓兩人嚇了一跳。

老翁的兩位兒子自述，平時身體沒有感到不舒服，也沒有抽菸、喝酒等習慣，根本不知道自己居然會跟父親一樣罹患攝護腺癌，還難過的說，「父親罹患攝護腺癌已經很難過了，沒想到我們也罹患癌症。」

黃品叡指出，攝護腺癌早期通常症狀不明顯，症狀可能跟攝護腺肥大症狀差不多，包括解尿困難、尿流變細、尿急等，很容易被忽略。

黃品叡說，攝護腺癌篩檢有肛門指診、血液PSA檢查及直腸攝護腺超音波檢查，40歲以上男性要開始留意，若排尿困難、頻尿、尿液或精液中有血、排尿時有疼痛或灼熱感，一定要儘早就醫，平時養成良好習慣，少吃高油脂食物，多攝取新鮮蔬果、高纖維食物，更要定時健康檢查，才能遠離罹癌風險。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡提醒，攝護腺癌與攝護腺肥大徵狀相似要特別注意。（記者張軒哲攝）

