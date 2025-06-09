賣場員工手肘彎曲無力 搬重物撕裂二頭肌肌腱

▲肱二頭肌肌腱遠端接點位置。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

陳先生是大賣場員工，每天需要搬貨和推車，有一次搬運的重量超出負荷後，右手肘前側劇痛，無法伸直手肘和前臂外旋，手肘彎曲力量大減。醫師檢查發現右手肘在二頭肌肌腱接點疼痛（如圖），軟組織超音波檢查看到肌腱撕裂傷，同時前臂外側皮神經有些發炎，故疼痛往下延伸到前臂。

經討論後，給予超音波導引自體血小板血漿治療於肱二頭肌肌腱，之後合併徒手運動治療與震波治療來放鬆二頭肌張力，並強化接點處與收縮動作的穩定，讓他能盡快返回工作崗位。

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超音波導引療法促進修復

肱二頭肌位於上臂的前側，因為橫跨了肩、肘兩個關節，除手肘彎曲的動作外，也影響前側肩關節的穩定度。若肌腱撕裂傷是在頭端接點處，肌腱會往遠端縮入肌肉內而形成一個腫塊，很像大力水手的手臂，被稱為Popeye’s sign（卜派徵象）。若是在肌腱遠端撕裂，因多半同時影響肱二頭肌長頭和短頭，更容易導致手肘彎曲無力，卻容易被忽略！

與手肘彎曲動作有關的肌肉有肱二頭肌、肱肌、肱橈肌，可以利用正位、旋前、旋後配合手肘彎曲的動作來區別是哪條肌肉受傷。由於二頭肌與旋後動作相關，類似用鑰匙開門鎖的動作會誘發疼痛，且此肌腱在手肘處會緊鄰前臂外側皮神經，故疼痛蔓延到前臂也是常見的症狀。

肱二頭肌肌腱撕裂傷急性期建議局部休息、冰敷、電療、雷射等治療減少發炎；亞急性期建議可以考慮超音波導引增生療法或自體血小板血漿來促進修復；若因肱二頭肌肌腱受傷而導致前臂外側皮神經發炎者，可以同時做神經解套治療來有效改善前臂外旋產生的疼痛。

除此之外，建議可配合徒手治療介入，除運動訓練之外，有時須同時放鬆代償性的胸肌過緊，也應該加強肩膀的穩定度，減少因為肱二頭肌肌腱受傷而造成次發性的肩膀疼痛。

（作者為順新復健科診所院長）

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