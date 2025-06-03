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腳拇指外翻波及第二腳趾 微創手術解決紅腫疼痛

2025/06/03 05:30

▲楊子正醫師說明患者的檢查結果。（記者廖雪茹攝）

▲楊子正醫師說明患者的檢查結果。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

68歲婦人長期左腳拇指外翻，最近外翻變形越來越嚴重，第二個腳趾也漸漸被大腳趾擠壓變形而翹起來，腳底出現厚厚的繭，關節明顯腫痛；就醫後，經骨科醫師診斷為拇指外翻合併第二腳趾爪狀交叉趾及蹠骨痛，並執行微創拇指外翻截骨矯正搭配第二腳趾的骨矯正手術，手術約半小時，患者立刻能夠下床活動，隔天出院，1個月後恢復行走，解決了長久的生活困擾。

矯正手術半小時搞定

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正表示，小腳趾變形是民眾腳趾很常見的變形，通常是蹠骨關節不穩定所引起的，常見的原因是拇指外翻擠壓、穿著高跟鞋、較長的腳趾、發炎性的疾病、神經上的問題以及基因因素等。

外觀特徵是腳趾無法完全伸直，甚至有跨到其他趾頭上的現象，如果沒接受適當的治療，變形會越來越嚴重，甚至造成蹠骨關節脫臼。因為趾頭關節彎曲的關係，造成關節的上方長出厚繭且會疼痛，影響穿鞋子，也可能造成行走上的困難。

▲患者的腳拇指外翻擠壓第二腳趾也變形。（中醫大新竹附醫提供）

▲患者的腳拇指外翻擠壓第二腳趾也變形。（中醫大新竹附醫提供）

楊子正指出，拇指外翻合併第二腳趾變形，除了將第二腳趾矯正，也需要矯正變形的拇指外翻，以防彼此的相互影響。目前小腳趾校正方式，以蹠骨縮短的技術搭配軟組織的重建手術為主，越嚴重的變形，需要的蹠骨縮短距離就越大；軟組織重建則包含韌帶重建、肌腱轉位等，須按病患的實際狀況調整手術計畫。術後不需要石膏保護，也可進行關節復健，加快康復。

楊子正強調，因為小腳趾變形或不穩定，造成的前足腳底厚繭及疼痛是很常見的表現，但部分患者誤以為是雞眼或是一般長繭，而用指甲剪或剪刀修剪，此行為容易增加感染的機會。另外，也不建議注射類固醇之類的止痛藥物，不但效果不好，還容易造成韌帶不穩定惡化。

▲患者接受微創拇指外翻截骨矯正，搭配第二腳趾的骨矯正手術，解決長期紅腫疼痛的困擾。（中醫大新竹附醫提供）

▲患者接受微創拇指外翻截骨矯正，搭配第二腳趾的骨矯正手術，解決長期紅腫疼痛的困擾。（中醫大新竹附醫提供）

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