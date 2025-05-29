把握5大「粽」點 迎端午呷健康

▲粽子好吃，但熱量高，需留意份量，注意潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

端午節將屆，粽子是滿足味蕾的應景美食，台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏提醒，粽子主要是由高黏性澱粉糯米製作而成，食材升糖指數高，若過量攝取，容易引發身體不適，包括影響血糖代謝、腸胃道不適及過度熱量攝取。

糖友、腎臟病患 避開高磷餡料

黃如薏指出，當節日來臨大啖美食，容易發生急性血糖過高，恐出現「吃得多、尿得多、喝得多、體重減少」的症狀；針對原有慢性病患者，尤其是糖尿病族群，若血糖長期上升又未積極管理，可能出現眼病變、周邊血管病變、中風等隱憂，或是粽子的高磷餡料誘發腎病變等，因此糖尿病、腎臟病患者佳節期間應控制飲食，不能過度放縱。

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黃如薏建議，端午節吃粽子應掌握以下原則：

1.一日一顆：因一顆粽子熱量超過一般人所需一餐主食的總熱量，除了正餐食用外，勿再當點心，一天以一顆為限。

2.選用健康米料：將糯米改為紫米、五穀米等高纖米類，可減緩血糖上升速度，有助於穩定血糖。

3.選擇少量或天然沾醬：多數醬料如醬油膏富含磷與鈉，建議少沾醬，或改用天然沾醬，如清爽的柚子醋。

4.調整食用順序：先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升，蔬果的膳食纖維可促進腸胃蠕動。

5.加強運動管理：節日後預留2週加強運動量，並考慮每日減少500大卡的熱量攝取，加以管控血糖。

黃如薏說，粽子的肉類、蛋黃、魷魚等豐富餡料與沾醬，以及市售冰淇淋、豆沙等甜品口味粽子，皆潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分的健康風險，會加重腎臟、胰臟與腸胃負擔，除了適當節制享用，可挑選以香菇、芋頭、豆類為主或無加工肉的粽子，才能健康歡度佳節。

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