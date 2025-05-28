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腋下多汗反覆發炎 化膿性汗腺炎作怪

2025/05/28 05:30
腋下多汗反覆發炎 化膿性汗腺炎作怪

▲男子雙側腋下大面積反覆發炎、化膿，就醫後診斷為化膿性汗腺炎；示意圖。（奇美醫院提供）

記者劉婉君／台南報導

腋下多汗反覆發炎 化膿性汗腺炎作怪

▲葉敬淳醫師提醒，腋下反覆發炎、膿瘍別輕忽，早期診斷早期治療。 （記者劉婉君攝）

25歲男子身體質量指數（BMI）達38.9，屬重度肥胖，2年多來雙側腋下大面積反覆發炎、化膿，不僅需長時間墊著多層衛生紙、頻繁更換衣物，避免膿液滲透，更因異味與尷尬情境逐漸遠離社交生活。就醫後，診斷為化膿性汗腺炎，經雙側腋下廣泛切除合併植皮手術，術後恢復良好，未再復發，肩部及上肢運動功能也未受影響。

奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師葉敬淳表示，化膿性汗腺炎最常出現在腋下、鼠蹊部等大汗腺主要分布部位，主要為大汗腺阻塞、反覆感染，造成慢性發炎皮膚疾病，初期症狀為皮下硬塊或膿瘍，易與青春痘、發炎性囊腫、蜂窩性組織炎混淆，若未及時控制，可能演變為局部組織破壞。

切除+植皮 恢復良好未復發

葉敬淳指出，化膿性汗腺炎與肥胖、抽菸、喝酒、飲食習慣、熬夜等因素有關，肥胖者因皮膚皺摺多，加上免疫反應不穩定，易導致皮膚毛囊阻塞發炎，抽菸也會增加毛囊阻塞機率，造成組織反覆發炎。他提醒，汗腺較發達民眾應提高警覺，早期診斷與治療，有助減緩病情進展。

大汗腺阻塞 嚴重釀組織破壞

夏季氣候炎熱，葉敬淳說，許多汗腺較發達者為防止汗臭、狐臭等狀況，選擇使用止汗劑，但過敏體質、曾發生皮膚過敏、腋下有毛囊炎或傷口者，不宜使用，以免發生刺激性皮膚炎，情形反而更惡化。

葉敬淳表示，輕度病患可使用抗生素、抗發炎藥物控制病灶，中重度病人則可考慮使用生物製劑或手術治療，對長期反覆發作病人來說，廣泛切除合併植皮重建能有效清除病灶，是相對根本的解決方案。如果有反覆發炎、膿瘍別輕忽，不能只靠忍耐拖延，應及早就醫，並搭配生活習慣改善，才能有效控制病情。

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