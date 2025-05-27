打羽球膝蓋腫痛 「前十字韌帶合併前外側韌帶重建」搞定

▲醫師說明前外側韌帶重建位於兩指間的範圍。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲患者的左膝前十字韌帶完全斷裂（圖右黃圈處），醫師為他進行「前十字韌帶合併前外側韌帶重建手術」（圖左）。 （記者陳建志翻攝）

40歲的黃先生熱愛羽球，在某次比賽中，左膝劇烈疼痛，休息數天後跑跳時，膝蓋仍感不適，趕緊向骨科求診，檢查後，確診左膝前十字韌帶完全斷裂。醫療團隊評估，決定為他進行健保給付的「前十字韌帶合併前外側韌帶重建手術」，優點是能強化膝關節穩定性、降低術後再次斷裂風險，且不必配戴護具，讓他術後重新馳騁球場。

不必戴護具 術後重新馳騁球場

台中仁愛長庚合作聯盟醫院骨科副主任劉永川表示，該名患者左膝前十字韌帶完全斷裂，單純前十字韌帶重建手術，患者的韌帶可能會因癒合不完全，或過度使用而再度斷裂，復發率並不低，因此在重建前，十字韌帶時若能同步進行前外側韌帶重建，將能提升膝關節的穩定性。

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劉永川表示，前外側韌帶位於膝關節外側，負責抑制脛骨（小腿骨）內旋，當功能正常時，可有效穩定膝蓋，並減少前十字韌帶的負擔，透過合併重建前外側韌帶，可顯著降低重建後韌帶再斷裂的機率，提供更及時的關節穩定性，且術後不需穿戴護具固定，也無需進行傳統復健中常見的「凹腳訓練」（指強迫彎曲膝蓋，以恢復活動度），能大幅降低病人的不適感，避免股四頭肌萎縮。

運動醫學中心醫師徐振恆指出，前外側韌帶重建技術利用特殊錨釘與高剛性縫合帶，先在關節內進行雙股前十字韌帶重建，隨後於關節外側額外開2個小切口，即可完成前外側韌帶重建，術式更精準且創傷小。

劉永川強調，傳統前十字韌帶重建術後往往需要長時間復健，前十字韌帶合併前外側韌帶重建手術能提供更佳的穩定性，不僅能降低再斷裂風險，也能避免活動度受限導致的肌肉萎縮。對於需要頻繁變向的受傷運動員來說，這項技術能夠更快速、安全地重返賽場。

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