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健康 > 抗老養生 > 運動復健

揮桿拉傷肩膀 拖治惡化成五十肩

2025/05/26 05:30

▲頑固型五十肩，右手無法往後背。（照片提供／徐子恆）

▲頑固型五十肩，右手無法往後背。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

林先生熱愛高爾夫，平時固定參加球局。某次揮桿後，肩膀突然感到一陣的疼痛。當下以為只是輕微拉傷，回家休息幾天後覺得沒變差，也就不以為意。

沒想到，3個月來，肩膀越來越疼痛，後來逐漸舉不起來。這段期間他曾去復健、或做物理治療，總是好轉一陣子又復發，每次復發都比上次嚴重；陸續治療超過半年未痊癒，因此決定好好檢查1次。

肩關節囊出現沾黏現象

檢查後發現，他因為拉傷後肌腱發炎腫脹，使得肌鍵反覆摩擦疼痛，此外超音波下肩關節積水，肩關節囊出現沾黏現象。

五十肩（冰凍肩）是肩關節囊發炎後產生沾黏，導致肩膀活動度逐漸受限的病症。患者在肩部受傷後，沒有適當治療或限制活動，使肩關節囊出現沾黏現象，導致活動受限；或雖接受治療，但超過6個月未痊癒，這是頑固型五十肩。

關節囊擴張術 重回球場

肩膀受傷若未妥善處理，可能演變成五十肩。建議尋求專業醫師評估、接受治療並維持活動度。而五十肩或關節沾黏，在初期可以消炎或復健治療，在沾黏時以肩膀牽拉或增加關節活動，以維持功能；然而較嚴重的的五十肩，可接受手術治療或新式關節擴張術。

為了幫助林先生順利打高爾夫，經過討論後，林先生決定接受新式關節囊擴張術，藉由微針解離淺層筋膜與關節沾黏，不僅讓肩關節活動度大幅增加，更讓疼痛完全消失。經過1個半月的治療，順利回到球場。

（作者為疼痛職人診所院長、雙和醫院復健專科醫師）

▲頑固型五十肩，右手無法舉高貼耳。（照片提供／徐子恆）

▲頑固型五十肩，右手無法舉高貼耳。（照片提供／徐子恆）

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