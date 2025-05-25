冷氣直吹冰飲直灌 冷氣房中陰暑

▲中醫認為，刮出痧點可讓體內暑熱散出。（照片提供／黃佩華）

文／黃佩華

最近天氣越來越熱，走在路上感覺快被太陽曬到融化，這時候最怕的就是中暑。大部分的人認為，中暑只有在大太陽底下才會發生，症狀常見頭痛、發燒、多汗、飲水不解渴、胸悶等症。但其實在冷氣房裡也可能會中暑，因為機轉不同，所以表現的症狀也不一樣，這種情況在中醫裡叫「陰暑」，也就是寒濕型中暑，常見於現代的上班族、學生。

寒濕型中暑 常見於上班族、學生

◎陰暑發生原因

請繼續往下閱讀...

●頻繁進出冷氣房，溫差太大：從大太陽底下一走進冷氣房，毛孔突然關閉，熱氣透不出來，留在身體裡，容易低燒、頭痛。

●冷氣直吹，寒氣入體：尤其是吹到頸部、背部、腹部，寒氣最容易入侵，造成頭暈、無力、肩頸痠痛僵硬。

●濕氣重、脾為濕困：冷氣房常常濕氣大又不通風，身體濕氣排不出去，就變得食慾不好、飲食不消化、四肢沉重。

●喝太多冰的東西：食用過多冰品，脾胃陽氣被鬱、身體抗暑能力變差，更容易中暑。

降溫補水 刮痧散出體內暑熱

◎處理方式

●先降溫：趕快到陰涼的地方。

●補水：補充溫水或電解質飲料。

●刮痧：刮出痧點，讓體內暑熱散出。

◎刮痧方式

抹上足夠的介質，嬰兒油或軟膏。拿刮痧板或陶瓷湯匙，沿著後頸、肩膀、背部脊椎兩側或前臂內側，固定方向由上往下、由身體中線向外刮，力道中等。刮到微紅、出痧點即停。

◎注意事項

●若刮完出汗應立刻擦乾，避免吹風。

●半小時內請勿洗澡。

●補充溫水。

針對容易中暑、體虛、怕熱或濕氣重的人，中醫調理可以幫助你提升體質、預防中暑。用清暑、健脾、祛濕的中藥來改善體內環境，並針對體質、生活型態給予調養建議，包括飲食建議、作息調整、適合的茶飲或穴位按摩，來提升冷熱調節能力。

平常保養得好，身體自然不容易被暑邪入侵。有體力才能安心過夏天！

（作者為台中市西區東興中醫診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法