腎友端午「粽」點 醫：清淡、低鈉、少加工

▲腎友端節吃粽，應注意美味內餡是否有潛藏高鈉風險。（資料照）

文／林軒任

端午佳節將至，粽子是應景美食，但對腎臟病患者而言，美味粽子背後卻潛藏對腎臟負擔，原因在於腎友的腎臟功能受損，容易面臨鈉、鉀、磷等電解質失衡風險，看似普通的粽子往往可能同時含有多種對腎臟不利的成份，若沒有聰明選擇粽子的食材，吃多了可能使腎臟功能急速惡化，不可不慎。

首先，高鈉食物可能使血壓升高，加重腎臟負擔，腎友挑選粽子時應特別謹慎，像是北部粽通常是糯米先拌油炒過再蒸熟，鈉含量較高；南部粽則大多採水煮模式，可去除較多鈉，所以腎友應避免高鈉的內餡，像是加工肉類、鹹蛋黃、醃製品、重口味滷肉等加工食品，不妨選擇瘦豬肉、雞肉或蝦仁等優質蛋白質，不過食用時仍需控制份量。

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五穀粽、鹼粽含高磷 盡量少吃

此外有些五穀雜糧粽標榜健康，但其中可能含有紅豆、綠豆、花生、燕麥、糙米等高磷食材，且部分鹼粽（甜粽）也會添加「三偏磷酸鈉（普美能）」，都會增加磷含量，甜粽中的紅豆餡、芝麻餡則含較高的鉀和磷，若腎友不小心貪圖口腹之慾吃下太多，往往會增加高血鉀或高血磷症風險，應盡量避免。

粽子屬於高熱量、高澱粉食物，即使是低鈉粽子，也應控制每次食用份量，建議腎友一餐食用半顆至一顆小型粽子為宜，並將粽子視為正餐的主食，而非點心。吃粽子時務必搭配足量的低鉀燙青菜，如高麗菜、大白菜、絲瓜等，增加膳食纖維攝取，有助於消化並增加飽足感，減少粽子的攝取量。

提醒腎臟功能受損的病友，因體內代謝廢物和水分的排出能力已經大不如前，假如未能控制電解質的攝取，可能引發高血壓、水腫、疲倦、噁心等尿毒症狀，因此品嚐粽子時，宜以清淡、低鹽、少加工、控制份量為原則。

若條件允許，更建議自己包粽子，才能完全掌控食材和調味料，或者食用前先諮詢醫師或營養師，針對個人狀況提供飲食建議和份量指導，確保端午節吃得安全又健康。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

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