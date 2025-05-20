端午節「食五紅」 養生不怕胖

▲「五紅」象徵五行養生，只要「當季紅色」的食材即可，可以選擇原態紅色食材入菜，也可選擇當令新鮮水果，均衡養生不怕胖。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

▲中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真（左起）和營養師吳婉瑜、黃琳惠，推薦將傳統節慶文化融入營養觀念。（記者廖雪茹攝）

端午節除了吃粽包粽，在華人地區也流傳「端午食五紅」。營養師表示，端午時節濕氣重，而端午粽通常高油、高鹽、高糖，如果可以搭配高纖排濕及抗氧化的五紅家常料理，減少熱量攝取，不僅符合節慶意涵，也有助於養生保健；將傳統節慶文化融入營養觀念，讓「吃五紅」不再只是習俗，更是現代人過節的健康養生之道！

融入營養觀念 過節也顧健康

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師吳婉瑜表示，「五紅」象徵五行養生，只要選擇「當季紅色」的食材即可，像是紅莧菜、蝦、紅油鹹鴨蛋、烤鴨、雄黃酒等。近年健康意識抬頭，原型態食材入菜或是當令新鮮水果，可更均衡營養。因此和廚師鍾緯推薦5道簡單實用的「五紅」料理。

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選擇「當季紅色」食材入菜

◎五紅料理

●紅藜麥粽：將浸泡過的長糯米和清洗乾淨的紅藜麥一起下鍋拌炒，再加入水、鹽、醬油一起翻炒至水分收乾，再依喜好添加入食材，最後將綁好的粽子放回電鍋或蒸籠中蒸熟即可。

●彩椒烤蝦仁：紅／黃甜椒縱剖開來，挖去籽後洗淨瀝乾，加入已使用蒜末、鹽、橄欖油、黑胡椒粒拌勻的蝦仁後，置於上下火200℃已預熱好的烤箱中烤約10分鐘。之後再放入另一半的紅、黃甜椒切小片，續烤5分鐘至蝦仁熟即可。

●番茄炒蛋：雞蛋加入少量清水拌勻打成蛋汁。燒熱油鍋，下蛋汁，以大火快炒把蛋煮至約7成熟，備用。再下番茄炒片刻，加入少許鹽、水和糖同煮。再將已炒的雞蛋回鍋，快炒至熟透即完成。

●炒紅莧菜：洗淨的紅莧菜，加入鹽巴、油、蒜炒至熟即可。

●火龍果優格盅：將切塊的火龍果與無糖優格以果汁機一起攪勻，置入杯中最下層。再放入一層無糖優格，最上面再放火龍果塊裝飾即完成。

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