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積極因應失智症 延緩惡化非難事

2025/05/16 05:30
積極因應失智症 延緩惡化非難事

▲控制高血壓、糖尿病及高血脂等慢性病，有助於防範失智症的發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余依靜

72歲的陳老師自從退休後，生活規律、飲食清淡，偶爾打打太極拳，但近2年來家人發現他開始出現明明剛說好的事情轉頭就忘，有幾次走到社區門口，卻忘了自己要去哪，不愛與人互動，變得孤僻，甚至懷疑家人偷他東西。

起初家人以為是年紀大了的正常老化現象，但情況逐漸嚴重，經過神經內科完整評估後，確診為輕度阿茲海默症。

◎失智症的10大早期徵兆

●記憶力明顯退化（如：重複提問）。

●做事順序混亂（如：煮飯忘開火）。

●語言表達困難（詞不達意或忘字）。

●分不清時間或地點。

●判斷力變差（如：天冷卻穿單衣）。

●常遺失東西，且不記得放哪。

●情緒改變明顯（焦躁、憂鬱）。

●人際退縮，避免社交。

●行為怪異或重複（如重複疊衣服）。

●出現幻覺或無理懷疑（覺得別人在害他。

10大徵兆 提高警覺及早診斷

失智症並非單純的老化現象，而是腦部疾病的表現，根據成因可分為退化型失智症、血管性失智症，以及其他可逆原因導致的失智。

◎退化性失智症：這是最常見的一種。

●阿茲海默症：最普遍的失智類型，由德國醫師Alzheimer於1906年首次描述。患者腦中可見tau蛋白及類澱粉樣蛋白的異常堆積，損傷海馬迴區域，導致記憶與認知障礙。

●路易氏體失智症：早期即伴隨動作障礙（如手抖、僵硬）、跌倒，常出現視幻覺、情緒不穩，與帕金森病有些相似，通常發生在70歲以後。

●額顳葉型失智症：主要影響額葉與顳葉功能，早期表現為行為失控、語言障礙或人格改變，較常發生於50歲以上人群。

◎血管性失智症

因腦血管阻塞或破裂，導致腦部缺氧壞死而引起。中風患者中，約5%立即表現失智，存活5年後發展為失智的機率可達25%。特徵包括：認知突變、步態不穩、情緒起伏、動作遲緩、吞嚥困難與排尿失禁。

◎其他可逆原因導致的失智

某些情況可透過治療改善，若及早診斷並處理，有機會恢復正常功能。

●缺乏維他命B12或葉酸。

●正常壓力水腦症、腦瘤、腦外傷。

●甲狀腺功能異常、電解質失衡。

●中樞神經感染（如梅毒、HIV）。

●藥物副作用或長期酗酒。

目前尚無特效藥能完全防止失智，但良好的生活方式能有效降低發生率：

●維持規律運動習慣，促進血液循環與大腦活性。

●多做認知刺激活動，如閱讀、寫作、下棋。

●維持良好的社交互動，減少孤獨感。

●飲食方面建議採地中海型飲食：多攝取新鮮蔬果、全穀類、堅果、橄欖油、魚類，減少紅肉及加工食品。

●控制慢性病，如高血壓、糖尿病及高血脂。

定期追蹤 規律參與適當運動

面對失智症，積極因應很重要，若已確診失智症，不應自暴自棄，應從以下幾方面著手：

●積極配合醫師治療與定期追蹤。

●按時服藥，避免自行停藥。

●保持飲食均衡，補充足夠水分。

●維持良好口腔與身體衛生。

●規律參與適當的運動。

●鼓勵參加各式活動，例如長照課程或社區課程，持續刺激大腦功能

無論是哪一種類型的失智症，只要及早診斷、規律追蹤、結合藥物治療及生活調整，都能有效延緩疾病的惡化，提升生活品質。

（作者為台安醫院神經內科主治醫師）

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