電波除皺、音波拉提藏風險 醫示警：錯用恐臉垮救不回

▲食藥署提醒，民眾在接受醫美療程前，應主動確認「選擇合格醫療院所、醫師具執業登記資格、使用器材具食藥署核准許可證」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲王芳穎醫師指出，電波與音波拉提皆透過加熱方式促進膠原蛋白新生，達到除皺與緊緻效果，這些療程雖非侵入，卻仍有風險。（記者邱芷柔攝）

電波除皺、超音波拉提是近年熱門的醫美療程，不少人期待短時間內緊緻上鏡，卻忽略這些療程雖非侵入，卻仍有風險。皮膚科醫師提醒，紅腫、水泡、神經痛都可能出現，嚴重甚至會脂肪層萎縮、臉部凹陷，尤其筋膜一旦斷裂，恐怕「垮臉救不回來」。

林口、台北長庚醫院皮膚科醫師王芳穎指出，電波與音波拉提皆透過加熱方式促進膠原蛋白新生，達到除皺與緊緻效果。電波為容積式加熱，溫度約55至65°C，作用在真皮至淺筋膜層；音波則以點狀高熱聚焦，溫度可達60至70°C，深入1.5mm至4.5mm不同層次，適合改善下垂與輪廓線條。

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療程雖非侵入 仍應避免做過頭

雖然療效吸引人，但王芳穎提醒，這類療程並不適合所有人。包括孕婦、兒童、有心臟植入器材、傷口或感染部位、癲癇與精神疾病控制不佳者，不建議接受電波療程；若近期做過臉部手術、植入物尚未癒合，或有囊腫型痤瘡、顏面神經異常者，則應避免音波拉提。

王芳穎說，電波可能出現紅腫、刺痛、水泡、麻木、脂肪層流失等狀況；音波則可能導致痠痛、瘀青、神經抽痛，甚至短暫肌肉無力或神經受損。建議療程間隔至少1年，避免過度操作，「若傷到筋膜層，一旦筋膜斷裂恐導臉垮掉，而且無法回復。」

食藥署也提醒民眾慎選合法醫材，醫療器材及化粧品組科長林汝青表示，合法用於拉提與除皺的設備皆屬第2等級醫療器材，上市前須經嚴格審查；消費者進行療程前應主動確認「選擇合格醫療院所、醫師具執業登記資格、使用器材具食藥署核准許可證」。

副署長王德原指出，2024年各地衛生局查獲逾2300件非法醫材，不乏醫美相關產品，另與海關聯手也攔截超過120件違法進口醫材，如除毛儀、玻尿酸針劑等。近5年通報系統尚未接獲電波療程不良反應，音波則有2件不良反應、1件品質問題，均與機器故障或操作不當有關，所幸皆為短暫性傷害。

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