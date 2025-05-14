限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
4歲童罕見糞石卡闌尾 害腹膜炎
記者彭健禮／苗栗報導
苗栗縣1名4歲女童出現嘔吐、腹脹及便秘等症狀，母親原以為是一般腸胃炎或大便阻塞，而未立即就醫；隔天，女童開始發高燒且肚子嚴重疼痛，由母親帶大千醫院急診就醫。經醫師以電腦斷層檢查發現，竟是糞石卡住闌尾，造成急性闌尾炎破裂引發腹膜炎，情況危急，經緊急接受手術後，已康復出院。
切除闌尾、移除糞石
大千醫院外科部主任醫師馮啟彥表示，兒童發生急性闌尾炎大多落在12-18歲之間，10歲以下已是少見，此次案例是發生在年僅4歲的幼童身上更是罕見，因此很容易被誤診。所幸，女童在接受腹腔鏡微創手術，成功切除闌尾、移除糞石，同時將腹膜炎膿瘍引流乾淨後，身體復原狀況良好，並於5天後順利出院。
請繼續往下閱讀...
引流膿瘍 恢復良好
馮啟彥進一步說明，雖然腹腔鏡微創手術被廣泛使用在疾病治療中，但執行在年幼的孩童身上非常不容易。由於幼童體重輕、腹腔空間小，不容易操作腹腔鏡的手術器械，而且手術全程的腹壓不能過高，加上此次案例闌尾破裂引發腹膜炎及腸沾黏，更是大幅提高腹腔鏡微創手術的困難度。
馮啟彥提醒，無論年紀大小，一旦出現不明原因的腹痛，一定要儘速就醫，若延誤治療時機，釀成腹膜炎及敗血性休克時，不僅手術困難，也容易造成後遺症。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應