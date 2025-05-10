進香不是憋尿馬拉松 香燈腳別忘排尿補水

▲醫師提醒參與進香活動的民眾，應注意補水，也不要憋尿。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

白沙屯媽祖「粉紅超跑」吸引逾30萬人跟隨進香，天氣炎熱，「香燈腳」在大太陽底下長時間步行，揮汗如雨，奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖提醒，要注意補水及排尿，以白開水為主，少量多次，避免「假補水」，也不要憋尿。

謝昆霖表示，白沙屯媽祖進香沒有固定路線，沿途不一定有廁所點，有些民眾可能會憋尿，或是因擔心跑廁所而不敢喝水，但天氣熱，流汗又補水不足，最讓人擔心的不是走不動，而是忍太久、喝太快，甚至乾脆不喝，容易造成中暑或泌尿道感染。

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以白開水為主 有尿意就不要硬撐

謝昆霖提醒香燈腳，求媽祖保平安，也要顧好自己的膀胱和健康，別讓徒步進香，變成一趟「憋尿馬拉松」。

首先，一定要記得補水，但不要一口氣猛灌500亳升，可能導致膀胱壓力飆升、尿意急，反而會不舒服，尤其攝護腺肥大的男性更要注意。應採少量多次，每1-1.5小時補充150至250亳升的水，如果流汗較多，可做調整。補水要以白開水為主，或是低糖稀釋型電解質飲，避免「假補水」。手搖飲、咖啡、提神飲料等都是利尿高手，會讓水分更快流失，少量補充可以，但全程靠它們補水就不好。

謝昆霖再三提醒，「憋尿會出事」，易造成排尿問題或泌尿道感染，一直撐會導致膀胱過度擴張，之後可能出現尿不乾淨、殘尿多，甚至急性尿滯留需要導尿。正常排尿1天6-7次，由於白沙屯媽祖進香路線不固定，途經有廁所的地方就要好好利用，有尿意就不要硬撐。

謝昆霖說，預防勝於治療，長時間行走最好穿著舒適、通風的輕便服裝，盡量不要穿牛仔褲。如果出現排尿不舒服、下腹部疼痛、排尿習慣改變等症狀，應及早就醫。

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