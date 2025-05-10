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藥物治療兼心理諮商 戒除賭癮人生翻本

2025/05/10 05:30
藥物治療兼心理諮商 戒除賭癮人生翻本

▲蕭彣卉醫師看診中。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

30歲的陳先生有穩定的工作，他因投資股票及加密貨幣失利，向銀行及信貸公司借貸而陷入惡性循環，愈欠愈多已影響到家庭和睦，在親友勸導後到身心醫學科看診，診斷是「賭博成癮合併憂鬱傾向」；醫師透過藥物治療及心理諮商，協助他在半年後戒癮，目前已可控制高風險投資的慾望，也逐漸修復與家人感情。

透過藥物治療及心理諮商 半年後戒癮

台北慈濟醫院身心醫學科醫師蕭彣卉指出，打牌賭博、買彩券、炒股的短線當沖、投資加密貨幣等，可能是一些人的生活日常，如果這些事物的重要性已凌駕於個人生活之上，就容易出現負面後果，例如越賭越大、一心想翻本等，嚴重影響到日常生活與家人關係時，就符合醫學上的「賭博成癮」診斷標準。

她說，「賭博成癮」涉及大腦的獎勵系統與行為控制區域，可能是前額葉中紋狀體與邊緣系統受到影響，導致個體容易對賭博產生渴望，並因多巴胺、血清素等神經傳導物質變化，導致人體的衝動控制力降低，「賭博成癮」與酒癮、毒癮有些相似。

與酒癮毒癮相似 需親友及專業團隊陪伴

蕭彣卉表示，在心理層面上，成癮者常出現認知扭曲，例如認為賭博結果是有規律可循的「賭徒謬誤」、無法停止下注的「接近中獎效應」、高估自己有影響勝負能力所導致的「控制錯覺」，因為這些因素共同強化賭博慾望及行為，進而形成「賭博成癮」。

她說，針對「賭博成癮」，第一線治療以單獨或團體心理治療，在藥物治療上，可在與賭癮相關的迴路異常、神經傳導物質失衡等扮演輔助治療角色，減少衝動的投資行為與對賭博的渴望；此外，患者的家人、朋友及專業輔導團隊的陪伴與監督，也能提升治療的依從性，降低復發的風險。

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