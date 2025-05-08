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愛吃雞排成癮 加劇「靜脈曲張」早發

2025/05/08 05:30
愛吃雞排成癮 加劇「靜脈曲張」早發

▲圖2：在接受手術3個月後，原本明顯突出的靜脈曲張已完全消退，腿部線條恢復平整自然，外觀大幅改善。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

愛吃雞排成癮 加劇「靜脈曲張」早發

▲圖1：左下肢可見明顯靜脈曲張，從大腿外側延伸至小腿，靜脈呈現彎曲蚯蚓狀。（照片提供／蔡承根）

「醫師，我才46歲，腿上的血管就整條浮出來了，最近腳又腫又沉，真的走不遠……」一名在工地工作的男病患每天工作超過10小時，長期站著操作機具。當他抬起褲管時，我立刻看到大腿外側像蚯蚓般蜿蜒扭曲的靜脈，還出現了暗紫色變化（圖1）。

他說：「我媽媽有靜脈曲張，不過她是70幾歲才嚴重，我怎麼這麼早就出事？」當我問起他的飲食習慣，他有點不好意思地笑說：「我幾乎天天吃炸雞排，工地附近幾家都超好吃，吃完還要配手搖才爽。」其實，這種情況我並不陌生。家族病史、飲食習慣和長期久站的工作型態3合1，正是靜脈曲張提早發生、惡化加劇的完美風暴。

市面上的炸雞排多半使用棕櫚油或氫化植物油，耐炸但含有大量反式脂肪酸（TFA）。研究發現，這些脂肪不僅會升高膽固醇，還會直接破壞血管內皮細胞，誘發自由基與慢性發炎，使靜脈彈性降低、瓣膜失能、血液回流受阻，進而引發靜脈曲張。這位病人除了愛吃炸物，還有久站與遺傳體質，讓他的靜脈曲張來得比家人早，也比一般人嚴重。

微創凝膠閉合手術 腿上突出靜脈消退

我們為他安排了微創凝膠閉合手術，透過導管注入生物膠，封閉病變靜脈，不用燒灼、無需拔除血管，也不需要術後穿彈性襪。手術當天完成，隔天就能正常行走、無明顯疼痛。3個月後回診，他拉起褲管，那條曾經亂竄的靜脈幾乎完全不見（圖2）。他笑說：「現在每天都會去走半小時，雞排也控制成1週1片了！」

腿腫、腳痠、沉重感、夜間抽筋，常被誤以為是水腫或太累，其實可能是靜脈功能退化的警訊。尤其當你有以下風險因子時，更應提高警覺：有靜脈曲張家族史、常吃油炸、高反式脂肪食物、工作久站或久坐、小腿浮出血絲、血管突起或色素沉澱。

「雞排不是壞人，但它可能會讓你的血管提早退休。」靜脈曲張不是老年人才有的病，也不是只能靠彈性襪撐著。現在有更有效率、低負擔的微創療法，能讓你輕鬆解決沉重的雙腿問題，重新找回行動力與生活品質！

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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