肚臍「腫一包」 醫揪「臍疝氣」

▲肚臍凸起呈小球狀的「臍疝氣」，經李俊達醫師評估後，建議接受手術修補並置入人工網膜。術後恢復良好，未見復發。 （新竹台大分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

50多歲王先生因肚臍突出長達半年未消，雖然沒有疼痛感，但擔心病情惡化而前往就醫；醫師診斷後發現，他的肚臍中央有明顯凸起，按壓後會短暫凹陷但隨即恢復，沒有腸道嵌頓的情況，確診為「臍疝氣」，建議接受手術修補並置入人工網膜，術後恢復良好。

修補置入人工網膜 恢復良好

新竹台大分院外科部醫師李俊達表示，疝氣是指體內器官或組織從肌肉或筋膜較薄弱的部位突出，其中腹部疝氣最為常見，包括臍疝氣、腹股溝疝氣及腹壁疝氣。臍疝氣發生在肚臍周圍，主要是因該處的筋膜與肌肉閉合不全或缺損，導致內臟或脂肪擠出形成腫塊。這種情況不僅見於成年人，也常發生在嬰幼兒身上。

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李俊達指出，嬰幼兒的臍疝氣多為先天性，約10%的新生兒會出現，早產兒的比例更高。大多數嬰幼兒沒有明顯不適，且超過8成的病例會在3歲前自然癒合，家長無須過度擔憂，只需持續觀察。如果5歲後仍未癒合，則可考慮手術修補。

他進一步說明，當腫塊出現瘀青、紅腫或壓痛，可能是腸道嵌頓或扭結的徵兆，此情況可能影響血液循環，須立即就醫，以免發生嚴重併發症。

針對成人臍疝氣的發生原因，李俊達表示，腹部壓力過大或外傷是常見因素，例如懷孕導致腹壓增加、肥胖或肝病引起的腹水等。若病人無腸道併發症，醫師通常建議先控制原發疾病，再考慮手術治療。他強調，當筋膜缺損超過2公分，應及早接受手術修補，以降低疝氣惡化或復發的風險。

李俊達指出，目前疝氣的治療方式包括自體組織修補、人工網膜補強及腹腔鏡修補。他提醒民眾，當發現腹部異常凸起或腫塊時，應及早就醫檢查，確認是否為疝氣，並與醫師討論適合的治療方式。

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