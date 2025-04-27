假牙清潔不當 當心口腔潰爛

▲張旖庭醫師說明牙齒清潔的方式；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／張旖庭）

文／張旖庭

假牙是不少年長者生活中不可或缺的東西，但如果假牙清潔沒做好，反而會對口腔健康造成不好的影響。

日前有1位老先生因口腔潰爛前來就醫，在了解情況後，我建議他先暫時不要戴假牙，觀察情況，症狀果然在數週內好轉，推測應該與假牙清潔不夠徹底有關。

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假牙的清潔方式需要使用者非常注意，尤其是全口式假牙，經過長時間配戴後，容易累積食物殘渣、滋生細菌，所以每天清洗假牙是非常必要的，並要注意清潔的方式。

用軟毛牙刷清潔 不可用牙膏

假牙是可以使用軟毛牙刷進行清潔的，但千萬不可以用牙膏，因為牙膏內含有研磨顆粒，會使樹脂材質的假牙表面磨損，也要避免用假牙咀嚼硬物，磨損後，假牙表面的細小刮痕裡更容易藏污納垢，造成細菌滋生，進而造成感染，引發口腔潰瘍。

除了不能使用牙膏之外，也不能使用熱水沖洗或浸泡，使用熱水清洗，容易破壞假牙材質，也不可戴著假牙咀嚼假牙清潔錠，因為假牙清潔錠裡的化學物質容易對人體口腔造成刺激。

由於假牙的材質表面本來就有細孔，所以每日的清潔是非常重要的，如果無法每天都用假牙清潔錠浸泡清潔，至少也需每日以軟毛牙刷、清水沖洗，且每週必須至少使用假牙清潔錠浸泡清洗1次，才能去除食物殘渣，減少細菌滋生，避免引發感染、發炎等狀況。

◎除假牙的清潔外，假牙使用者需注意事項

●定期回診追蹤口腔健康，同時注意假牙磨損的情況。

●日常避免吃太硬的食物，防止假牙嚴重的磨損。

●注意口腔的健康、保養，配戴假牙更應注意口腔衛生，應常用漱口水清潔口腔。

假牙的清潔及保養是1件不可輕忽的事，必須透過正確的清潔方式，才能避免前述的口腔潰瘍、感染，重視日常養護、定期檢查，才能讓假牙使用者生活更加健康、舒適。

（作者為中山醫院牙科部醫師）

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