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腸病毒發燒喉嚨痛 中醫清熱解毒有一套
文／江萬里、劉欣怡
炎炎夏日即將來臨，腸病毒又開始蠢蠢欲動！腸病毒是一群包括克沙奇病毒、小兒麻痺病毒、伊科病毒等60幾型病毒的總稱，主要經由糞口、飛沫或接觸傳染，是兒童常見的傳染病，造成手足口病、疱疹性咽峽炎等。
中醫觀點認為，腸病毒屬於「溫病」的範疇，由於正氣不足，感受濕熱疫毒之邪，導致濕熱蘊積，隨著病程演進，產生不同的症狀表現。
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感染腸病毒後，若出現發燒、喉嚨痛，可使用清熱解毒、利咽止痛中藥緩解症狀；若腸胃不適，出現腹瀉、嘔吐，可使用健脾利濕中藥，改善消化功能；若出現手足口病，手腳及口腔有紅疹、水泡，可使用清熱利濕、解毒止癢，幫助皮膚恢復。
更重要的是預防勝於治療，均衡飲食，多吃蔬果，適度運動，增強自身免疫力，並減少在腸病毒流行季節出入公眾場合，外出時配戴口罩，勤加洗手，降低感染風險。
預防勝於治療 外出戴口罩勤洗手
中醫方面，日常可搭配飲用中醫養生茶飲，如：金銀花茶（金銀花、板藍根、連翹、甘草、薄荷、魚腥草）、菊花茶等，另外，也可利用穴位按摩，如：合谷、曲池、風池等穴，提升免疫力，增強正氣，抵禦外邪，避免邪氣入侵，遠離腸病毒。
（作者皆為彰化基督教醫院中醫部醫師）
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