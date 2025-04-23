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鼻塞伴隨黏稠鼻涕 竟是惡性淋巴瘤作祟
文／楊士維
1名66歲男性12年前因為鼻塞及持續性黏稠鼻涕，在其他醫療院所接受藥物治療半年，症狀未見改善，因此轉至本院進一步檢查與治療。
當時初步的鼻內視鏡檢查發現，患者雙側鼻腔內有大量分泌物及結痂（圖1），這些病灶類似於慢性鼻竇炎的表現。
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進一步電腦斷層掃描顯示，患者的雙側鼻竇腔內有混濁陰影（圖2），符合慢性鼻竇炎的影像學特徵。
由於病患經過長期藥物治療仍無明顯改善，經與病患討論後，決定安排鼻竇內視鏡手術，以移除病變組織，並改善鼻腔引流功能。
手術過程順利，病患術後恢復良好。然而，令人意想不到的事情發生了。手術切除的鼻竇組織送病理檢驗後，結果顯示竟是惡性淋巴瘤，而非單純的鼻竇炎。
換句話說，患者鼻腔內的結痂與分泌物，實際上是來自於鼻竇的淋巴瘤病灶。這一發現使得患者的治療方向發生重大改變，從原先的鼻竇炎手術轉為惡性淋巴瘤之治療。
治療後定期追蹤 12年未復發
患者在術後接受進一步治療後，定期在門診追蹤，至今已有12年，未再有疾病復發（圖3），達到了成功的治療結果。
鼻腔惡性淋巴瘤是1種罕見且具有高度侵襲性的疾病，發病率相對較低，常與病毒感染有關。
此病好發於中年男性（30–60歲），但某些類型的B細胞淋巴瘤也可能影響年齡較大的患者。臨床表現多樣化，常被誤認為慢性鼻竇炎或其他鼻部疾病。
確診為惡性淋巴瘤後，患者應接受進一步化學治療，必要時，加上放射線治療，以及其它療法，目標是消除殘存的腫瘤細胞，防止疾病復發與擴散。
患者起初僅表現出頑抗的鼻竇炎症狀，最終確診為鼻腔惡性淋巴瘤，這凸顯出對於不明原因的鼻部慢性症狀，應保持高度警覺。在遇到對藥物治療無效的鼻塞、持續性鼻涕時，應考慮進一步的鼻內視鏡檢查、影像學檢查以及必要的手術，以早期發現潛在的惡性病變。
（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）
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