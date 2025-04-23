鼻塞伴隨黏稠鼻涕 竟是惡性淋巴瘤作祟

▲圖1：鼻腔內有許多分泌物以及痂皮，另有些部分有紅色的小出血點。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

▲圖2：電腦斷層掃描顯示，雙側鼻竇腔室內有混濁陰影。（照片提供／楊士維）

1名66歲男性12年前因為鼻塞及持續性黏稠鼻涕，在其他醫療院所接受藥物治療半年，症狀未見改善，因此轉至本院進一步檢查與治療。

▲圖3：治療後，鼻腔傷口已復原，不再有持續性分泌物或是出血等現象。（照片提供／楊士維）

當時初步的鼻內視鏡檢查發現，患者雙側鼻腔內有大量分泌物及結痂（圖1），這些病灶類似於慢性鼻竇炎的表現。

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進一步電腦斷層掃描顯示，患者的雙側鼻竇腔內有混濁陰影（圖2），符合慢性鼻竇炎的影像學特徵。

由於病患經過長期藥物治療仍無明顯改善，經與病患討論後，決定安排鼻竇內視鏡手術，以移除病變組織，並改善鼻腔引流功能。

手術過程順利，病患術後恢復良好。然而，令人意想不到的事情發生了。手術切除的鼻竇組織送病理檢驗後，結果顯示竟是惡性淋巴瘤，而非單純的鼻竇炎。

換句話說，患者鼻腔內的結痂與分泌物，實際上是來自於鼻竇的淋巴瘤病灶。這一發現使得患者的治療方向發生重大改變，從原先的鼻竇炎手術轉為惡性淋巴瘤之治療。

治療後定期追蹤 12年未復發

患者在術後接受進一步治療後，定期在門診追蹤，至今已有12年，未再有疾病復發（圖3），達到了成功的治療結果。

鼻腔惡性淋巴瘤是1種罕見且具有高度侵襲性的疾病，發病率相對較低，常與病毒感染有關。

此病好發於中年男性（30–60歲），但某些類型的B細胞淋巴瘤也可能影響年齡較大的患者。臨床表現多樣化，常被誤認為慢性鼻竇炎或其他鼻部疾病。

確診為惡性淋巴瘤後，患者應接受進一步化學治療，必要時，加上放射線治療，以及其它療法，目標是消除殘存的腫瘤細胞，防止疾病復發與擴散。

患者起初僅表現出頑抗的鼻竇炎症狀，最終確診為鼻腔惡性淋巴瘤，這凸顯出對於不明原因的鼻部慢性症狀，應保持高度警覺。在遇到對藥物治療無效的鼻塞、持續性鼻涕時，應考慮進一步的鼻內視鏡檢查、影像學檢查以及必要的手術，以早期發現潛在的惡性病變。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

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