掉髮未必雄性禿 竟是「梅毒」惹禍

▲柯偉立醫師表示，髮禿原因很多，要及時就醫。 （澄清醫院中港院區提供）

記者蘇金鳳／台中報導

▲30歲男子嚴重禿頭，竟是罹患梅毒。（澄清醫院中港院區提供）

一名30多歲的年輕男性，原本頭髮茂密，幾個月前發現髮量越來越少，撥弄頭髮甚至會扯落一綹髮絲，他深怕如同父親一樣會雄性禿而求診，由於他身上有許多不會癢的紅疹，經抽血證實罹患梅毒，給予患者完整的抗梅毒藥物治療，3個月後紅疹消失，頭髮也恢復往日的茂密。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，在問診與檢查過程中，發現患者整體的掉髮表現，不似典型雄性禿，雖然可能是壓力引起的休止期脫髮，或是廣泛型圓形禿，為求判斷無誤，進一步詢問患者有無其他的身體不舒服，患者表明掉髮時，身上有許多不會癢的紅疹。

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柯偉立綜合評估後，認為很可能是罹患二期梅毒，經抽血證實該名男性罹患梅毒，並給予患者完整的抗梅毒藥物治療，3個月後回診追蹤，身上紅疹已消失，如今也恢復往日的茂密髮量。

柯偉立表示，雄性禿、休止期脫髮、與圓形禿是其門診最常見的掉髮種類，雄性禿的典型表現常是髮線後退、局部或整體髮量減少、頭髮變細、脫髮速度緩慢；雄性禿雖是遺傳所致，但壓力會讓雄性禿提前表現與進一步惡化，而壓力也是引起休止期脫髮與圓形禿的主要原因之一；休止期脫髮的掉髮速度明顯，患者很容易察覺到掉髮變多；典型的圓形禿是頭上會出現圓形的塊狀禿髮。

這3類常見的掉髮型態之外，還有諸多原因會造成掉頭髮，例如罹患梅毒引起。

他再另舉一例，曾有雄性禿的男性患者在別處接受口服藥物治療，但療效不彰，後經診治，發現其血液的鋅濃度相對不足，經適當補充鋅元素，髮量明顯增多，主因是缺鋅，雄性禿為次要原因。

柯偉立建議，有掉髮困擾的患者應盡早就醫檢查，找出真正的原因，就有機會重回濃密髮量的自信人生。

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