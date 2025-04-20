低頭玩手機 頸椎健康殺手

▲低頭看手機時，頭部前傾的角度越大，頸椎所承受的壓力也隨之增加。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

當今科技發達、生活節奏快速，越來越多人習慣長時間使用手機、平板與電腦，這類以「低頭族」為代表的靜態生活方式，已成為現代人健康的隱形殺手，尤其對頸椎的傷害特別明顯。

成年人的頭部約重4.5~5.5公斤，當我們低頭看手機時，頸椎支撐頭前傾的重量，頭部前傾的角度越大，頸椎所承受的壓力也隨之增加。當頭部前傾15度時，壓力約為12公斤；若傾斜達60度，壓力更會上升至驚人的27公斤，相當於在脖子上掛了1個7-8歲的小孩。

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長時間低頭 頸椎撐不住

長時間處於這種姿勢，會造成頸椎周圍的肌肉與韌帶過度拉扯，導致肌肉疲勞、痠痛，甚至會使椎間盤退化、突出，進而壓迫神經，引發手麻、頭痛、暈眩等症狀。更嚴重的情況下，還可能導致神經根受壓或頸椎滑脫等病變。

螢幕盡量與眼睛平行 側躺趴著也不宜

◎預防與改善方法

首先，在使用手機與電腦時，應盡可能將螢幕提高至與眼睛平行的位置，減少頸部前傾的角度，降低頸椎負擔。

此外，不建議在床上滑手機，尤其是側躺或趴著的姿勢，這些姿勢會讓頸部受力不均，長時間容易導致頸椎側彎或肌肉不對稱。因此，建議每工作30-40分鐘就起身活動，進行簡單的肩頸伸展運動，例如頸部前後彎、左右轉動、肩膀聳放等，有助於放鬆肌肉、促進血液循環，減輕壓力與不適。強化頸部與核心肌群的肌力，也能幫助穩定脊椎結構，減輕頸椎所承受的壓力。

頸椎健康是現代人極容易忽略卻又至關重要的一環。即使我們無法完全避免使用手機和電腦，但透過調整日常姿勢、改善生活習慣，以及規律的伸展與運動，仍然能有效預防頸椎病變的發生。

身體是一輩子的資產，千萬不要等到出現嚴重疼痛或神經症狀時，才後悔莫及。只要從現在開始，給自己的頸椎多一點關心與照顧，就能遠離痠痛與不適，擁有更健康的生活品質。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

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