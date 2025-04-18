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善用藥膳養筋骨 保持春天好活力

2025/04/18 05:30
善用藥膳養筋骨 保持春天好活力

▲圖2：赤小豆薏苡仁小排湯。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

善用藥膳養筋骨 保持春天好活力

▲圖1：黃精黨參炒雞胸肉。（照片提供／王儀絜）

春天氣候變化大，相對濕氣較重，容易影響筋骨的健康。日常照護要留意保暖，避免受寒，適時適量地伸展活動，營養要均衡，盡量避免生食及冷飲，也可以善用藥膳來照顧。

分享2道可祛風濕及強筋骨的藥食膳：

◎黃精黨參炒雞胸肉（圖1）

●藥食材：黃精、黨參、白扁豆、大棗、雞胸肉、荷蘭豆、砂糖橘、蔥、生薑、米酒、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，雞胸肉及大棗切適中、荷蘭豆去蒂頭及兩側粗絲、砂糖橘去皮並剝瓣、薑切片、蔥切段。

2.將步驟1的黃精、黨參、白扁豆、大棗放入湯鍋中，加入適量水，先浸泡約20分鐘，備用。

3.將雞胸肉放入適當容器中，取步驟2浸泡的中藥藥汁（適量），均勻淋在雞胸肉上，再放上薑片及少量米酒後靜置，備用。

4.將步驟2含藥材及藥汁的鍋子進行加熱，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，加入少許鹽調味，即可關火。

5.煎鍋倒入少量油，待熱鍋後，先轉小火，放上蔥段炒香後，將步驟1的荷蘭豆、砂糖橘及步驟3的雞胸肉，放入鍋中，再開至適量火候，將雞胸肉炒至變色。

6.加入步驟2的藥膳湯汁，續炒至雞胸肉吸收湯汁，即可關火，盛盤上桌。

●功效：

「黃精」性味甘平，滋陰潤肺、補脾益氣；「黨參」性味甘平，可補中益氣、生津養血；「白扁豆」性味甘微溫，可健脾化濕、和中消暑；「大棗」性味甘溫，可滋補肝腎、益精明目；「雞肉」可溫中補虛、含蛋白質及維生素；「橘子」及「荷蘭豆」均含維生素C、B2、β-胡蘿蔔素、膳食纖維。

●小叮嚀：素食者可去雞胸肉用板豆腐取代。

◎赤小豆薏苡仁小排湯（圖2）

●藥食材：赤小豆、薏苡仁、玉米鬚、生薑、豬小排、番茄、玉米、米酒。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，番茄、玉米、生薑切適中，豬小排汆燙備用。

2.將步驟1的赤小豆、薏苡仁、生薑放入湯鍋中，加入適量水，先浸泡約20分鐘，備用。

3.將步驟1的玉米鬚及豬小排及適量米酒，放入步驟2含藥材及藥汁的鍋子進行燉煮，大火煮滾後轉小火，續煮30分鐘，接著加入番茄及玉米再煮10分鐘，最後，放入少許鹽調味，即可關火，湯碗盛裝上桌。

●功效：

「赤小豆」性味甘酸平，可利水消腫、治頭痛頭風；「薏苡仁」性味甘淡涼，可健脾滲濕、解毒排膿、除痹止瀉；「生薑」性味辛溫，可發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳化飲；「玉米鬚」性味甘平，可利水消腫；「豬小排」含蛋白質、鐵質、鈣質；「番茄」含維生素C、β-胡蘿蔔素；「玉米」可調中開胃、含有豐富營養素。

●小叮嚀：素食者可去豬小排，用杏鮑菇取代。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

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