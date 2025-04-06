覺察情緒性進食 重拾健康生活

▲情緒性進食常帶來肥胖，讓人壓力更大。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

▲當情緒性進食嚴重影響生活，可尋求心理衛生專業的協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

「情緒性進食」指的是情緒波動（如壓力、焦慮、沮喪或孤獨）引發的過度飲食行為。除了會危害身體健康，還可能加重情緒失調，家庭關係因此受到影響，增加衝突和緊張。

▲壓力大就想吃，恐有情緒性進食的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

過度飲食危害健康 還加重情緒失調

▲透過書寫日記，可找出情緒起伏和進食之間的關係。（照片提供／柯俊銘）

◎以下問題有助自我評估，若回答「是」的問題超過5個，或許就有這樣的狀況。

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●當感到壓力、焦慮或沮喪時，是否會衝動地進食？

●在情緒低落時，是否會尋求食物來獲得慰藉？

●是否會在孤獨或無聊時進食？

●是否會在不餓的時候進食？

●會在短時間內大量進食，特別是高熱量、高糖分或高脂的食物？

●是否會在進食後感到內疚或自責？

●進食後是否會感到身體不適，如胃脹氣或消化不良？

●是否會因過度進食而感到疲勞或嗜睡？

●是否會在夜晚或特定時間衝動地進食？

●是否會隱藏進食行為，避免被他人發現？

●是否會在進食後感到失去控制，無法停止進食？

●是否會在進食後感到情緒緩解，但隨後又感到內疚或自責？

●是否會因進食行為而感到焦慮或壓力？

●是否會因情緒性進食而影響工作、學習或日常生活？

●是否會因情緒性進食而影響家庭關係或社交活動？

心理師5建議 應對情緒性進食

◎應對情緒性進食，提供5項建議：

●勤寫日記：記錄每次進食的時間、地點、食物種類和情緒狀態，分析情緒起伏與進食行為之間的關係。

●尋找替代：運動、冥想、深呼吸或培養興趣嗜好有助轉移注意力，減少情緒性進食的機會。

●建立習慣：制定規律的飲食計劃，選擇富含纖維、蛋白質和健康脂肪（如Omega-3）的食物。

●求助專業：如果情緒性進食嚴重影響生活，應尋求心理衛生專業的協助。

●建立支持：與親友分享感受和困擾，取得他們的同理和諒解。

識別和處理情緒性進食需要時間和努力。透過自我覺察等方法，相信可逐漸減少情緒性進食的頻率，重拾健康的生活。

（作者為臨床心理師）

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