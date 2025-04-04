自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

清明時節濕疹易惡化 中西醫保養有方

2025/04/04 05:30
清明時節濕疹易惡化 中西醫保養有方

▲濕疹示意圖。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

清明時節前後空氣中的濕度上升。對於患有濕疹或容易過敏的人來說，這個時期往往會引發或加劇皮膚搔癢、發紅、脫屑等問題。以下就從中西醫觀點，整理出清明時節濕疹容易惡化的原因及保養重點。

◎西醫觀點

●濕度升高、致敏原增加

本身有敏感性肌膚或異位性皮膚炎（濕疹）的人來說，這些過敏原會刺激免疫系統，誘發或加劇皮膚的發炎反應。

●皮膚屏障功能受影響

皮膚若處於悶熱情況，可能導致表面屏障功能受損。屏障一旦變弱，外界刺激物更容易侵入，出現更明顯的搔癢、紅疹或水泡。

●除濕

保持居家通風、適度除濕，並定期清洗寢具、空調濾網，減少過敏原累積。

●清潔

洗臉選擇溫和（pH值弱酸性）、低敏的清潔產品，避免高水溫與過度搓洗。

●保養

神經醯胺可修護角質層，積雪草以及B5可幫助抗發炎。

◎中醫觀點

●清明時節，多「濕」易傷脾

外界「濕邪」容易侵入人體；若本身「脾虛」，無法有效化濕，就容易出現皮膚濕疹、黏膩滲液等症狀。部分體質偏於「濕熱內蘊」的人，此時更易皮膚癢、起疹。

●「疏風化濕」、「健脾清熱」

面對濕疹，醫師常會運用如薏仁、扁豆、茯苓等健脾化濕藥材，減少體內濕邪堆積；若有明顯熱象（如紅疹、灼熱），則可加入黃芩、苦參等清熱藥材。

●生活保養與飲食調理

1.飲食建議：少吃油炸、辛辣、甜膩之物，多選蔬果、湯品或易消化食物；可適量添加薏仁、山藥等健脾食材。

2.茶飲輔助：如薏仁茶、茯苓桂圓茶等，有助於利水滲濕、養血安神。

透過中西醫雙管齊下，再加上生活習慣與飲食的調整，就能在清明的潮濕季節裡，減少濕疹困擾，讓肌膚維持穩定、舒適的狀態。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中