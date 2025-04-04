清明時節濕疹易惡化 中西醫保養有方

▲濕疹示意圖。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

清明時節前後空氣中的濕度上升。對於患有濕疹或容易過敏的人來說，這個時期往往會引發或加劇皮膚搔癢、發紅、脫屑等問題。以下就從中西醫觀點，整理出清明時節濕疹容易惡化的原因及保養重點。

◎西醫觀點

●濕度升高、致敏原增加

本身有敏感性肌膚或異位性皮膚炎（濕疹）的人來說，這些過敏原會刺激免疫系統，誘發或加劇皮膚的發炎反應。

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●皮膚屏障功能受影響

皮膚若處於悶熱情況，可能導致表面屏障功能受損。屏障一旦變弱，外界刺激物更容易侵入，出現更明顯的搔癢、紅疹或水泡。

●除濕

保持居家通風、適度除濕，並定期清洗寢具、空調濾網，減少過敏原累積。

●清潔

洗臉選擇溫和（pH值弱酸性）、低敏的清潔產品，避免高水溫與過度搓洗。

●保養

神經醯胺可修護角質層，積雪草以及B5可幫助抗發炎。

◎中醫觀點

●清明時節，多「濕」易傷脾

外界「濕邪」容易侵入人體；若本身「脾虛」，無法有效化濕，就容易出現皮膚濕疹、黏膩滲液等症狀。部分體質偏於「濕熱內蘊」的人，此時更易皮膚癢、起疹。

●「疏風化濕」、「健脾清熱」

面對濕疹，醫師常會運用如薏仁、扁豆、茯苓等健脾化濕藥材，減少體內濕邪堆積；若有明顯熱象（如紅疹、灼熱），則可加入黃芩、苦參等清熱藥材。

●生活保養與飲食調理

1.飲食建議：少吃油炸、辛辣、甜膩之物，多選蔬果、湯品或易消化食物；可適量添加薏仁、山藥等健脾食材。

2.茶飲輔助：如薏仁茶、茯苓桂圓茶等，有助於利水滲濕、養血安神。

透過中西醫雙管齊下，再加上生活習慣與飲食的調整，就能在清明的潮濕季節裡，減少濕疹困擾，讓肌膚維持穩定、舒適的狀態。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

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