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翻身起床突天旋地轉 「耳石脫落」作祟

2025/04/03 05:30
翻身起床突天旋地轉 「耳石脫落」作祟

▲醫師為患者進行耳石復位術，術後搭配藥物、適當保健，可改善症狀。（台中榮總嘉義分院提供）

記者王善嬿／嘉義報導

翻身起床突天旋地轉 「耳石脫落」作祟

▲醫師查看患者是否因耳石脫落導致有眼球震盪情形。（台中榮總嘉義分院提供）

30歲張姓女子半夜會突然感到頭暈，清晨起床、改變姿勢會感到天旋地轉，到台中榮民總醫院嘉義分院就醫，確認是俗稱「耳石脫落症」的良性陣發性姿勢性眩暈症，由醫師進行耳石復位術後，症狀緩解並返家休養。

台中榮民總醫院嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容說，耳石脫落症是突發性眩暈常見原因之一，內耳前庭系統負責維持平衡，當內耳耳石脫落掉到半規管內，耳石就會隨頭部姿勢改變，在半規管內漂流，影響原本平衡系統而誘發眩暈，尤其從坐變躺、床上起身或側翻、轉頭時，易感到眩暈，甚至會噁心、想吐、無法站穩。

女性發生率多1倍

邱于容說，耳石脫落確切原因不明，可能與頭部外傷、老化有關，或常見於曾患前庭神經炎、中耳炎等疾病患者，50歲以上中高齡者，女性發生率比男性多1倍。

邱于容表示，耳石脫落症是1種自癒性疾病，脫落的耳石可能在幾個月後會被人體吸收，但帶來的強烈暈眩感讓人不適；臨床上主要以耳石復位術治療，9成患者術後搭配藥物、適當保健，2-3週會逐漸改善；成功復位，治癒率可達8成，但患者有如頸椎或腰椎疾患，不適合施作復位術。

邱于容說，耳石脫位1年內復發率約15%，治療後半個月內應避免頻繁低頭、抬頭、劇烈轉頭，睡覺時可墊高枕頭、朝健康側側躺，減少復發；女性、患有骨質疏鬆、反覆復發耳石脫落症患者，可適量補充維生素D與鈣質。

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