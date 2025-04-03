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清明節緬懷先人 關注失智長輩情緒波動

2025/04/03 05:30
清明節緬懷先人 關注失智長輩情緒波動

▲醫師提醒家長，在清明期間，應多加注意失智症患者的情緒及狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱詡懷

清明節即將到來，傳統的掃墓祭祖習俗再度成為生活的重要內容。對於一些患有失智症的老人來說，這一傳統活動因為可以通過懷舊刺激其記憶，帶來情緒上的安定。然而，另外有一部分長者卻可能經歷情緒波動與精神症狀的短期加重，這可能導致他們的短暫病情暫時惡化，甚至與家人產生矛盾。在清明節的前後的神經內科門診中，常常發現失智症病人的就診量上升。

易激發回憶、死亡恐懼

清明節是緬懷先人、追憶親人的時刻，但同時也可能引發對生死問題的思考與憂慮。對於失智症患者而言，過往的回憶以及對死亡的恐懼，在這樣的節日中容易被激發。有些患者可能出現短暫的精神症狀加重，例如幻覺、妄想或行為異常，這些現象可能源於患者的情緒連結、記憶觸發、憂鬱與焦慮加重。在這個清明期間，如果能夠多加注意和預防，有助於穩定失智症患者的病情。

建議在照護方面，陪伴與情緒支持要比平常更加充足。同時，也可以考慮簡化相關的祭拜儀式、減少噪音、避免過度刺激。掃墓前後，應給予患者更充裕的休息時間，並在熟悉的環境中度過。

此外，家屬之間應共同關心和觀察患者的狀況。如果患者情緒波動明顯或出現新的症狀，應及時尋求醫療幫助，必要時調整用藥。

在傳統文化和習俗的時節，我們也要留意失智症患者可能面對的心理挑戰，幫助他們度過節日的不適，保持情緒穩定和良好的生活品質。

（作者為桃園中壢長安診所神經內科專科醫師）

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