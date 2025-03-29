43歲女身體狀況多 輾轉求診發現有喜啦

▲更年期前後的婦女若察覺腹脹、呼吸困難、疲倦等症狀時，不要排除懷孕的可能性。（照片提供／陳家禹）

文／陳家禹

43歲「阿真」約半年前開始出現呼吸困難、說話時會喘、消化不良、腹脹及胃食道逆流等各種症狀，她以為是停經引起的併發症，經輾轉諮詢多科及安排相關檢查，依舊無法明顯改善，直到日前到腸胃科問診，並接受超音波檢查後，才赫然發現子宮竟然「有寶寶」，旋即轉由婦產科團隊接手，總算解開困擾已久的謎團。

消化不良、腹脹 誤認停經併發症

阿真最初是因為呼吸不順暢、說話時喘不過氣，甚至偶爾出現呼吸困難而前往心臟科檢查，安排心電圖及心臟超音波等檢查後並無異常。由於也出現胃部不適與腹脹情況，於是到胸腔科及腸胃科檢查，但肺功能測試顯示正常，胃鏡檢查則僅發現輕微胃食道逆流，建議服用胃藥，但症狀依然未改善，讓她十分困惑。

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患者之所以輾轉各科求診，其實與懷孕帶來的生理變化高度相關，例如：懷孕期間，子宮增大會壓迫橫膈膜，導致肺部活動受限，可能感到呼吸困難，甚至出現類似氣喘的情況；隨著子宮增大，胃部受到擠壓，胃酸容易逆流至食道，也會引發胃食道逆流及腹脹症狀。

此外懷孕期間血液循環量增加、心臟負擔加重，部分孕婦可能會有心悸、疲倦等情況，也與心血管疾病的症狀相似，難以判別，加上患者到診時也自述，早在就醫前4-5個月，曾因為「好朋友」沒來，諮詢婦產科醫師意見，對方評估自己年紀已大，告知「已停經」，所以她才不曾聯想可能與懷孕有關。

超音波檢查 已有逾20週胎兒

所幸安排腸胃鏡檢查時，發現下腹部，尤其是肚臍下方有明顯鼓脹，與一般胃脹氣不同，於是再度安排超音波檢查，結果發現患者子宮內已有1個超過20週的胎兒，確定至少已懷孕5個月，讓阿真當場震驚不已。

上述漏接情況在40歲以上女性並不罕見，主要原因與月經不規律、初期症狀不明顯及醫療檢查可能有所疏忽有關，導致誤以為進入更年期，而忽略懷孕的可能性，加上高齡孕婦在懷孕初期不一定會出現明顯的懷孕症狀，如噁心、嘔吐等，萬一胎動尚未明顯，就更加深察覺懷孕的難度。

提醒民眾，當女性在更年期前後出現不明原因的腹脹、呼吸困難、疲倦等症狀時，應考慮懷孕可能，並進行基本的懷孕檢測，如驗孕試紙或抽血檢查，以排除懷孕的可能性，若仍有生育需求但月經不規律，也建議定期至婦產科檢查，以確保身體狀況，避免類似誤會發生。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任）

▲陳家禹醫師說明，檢查確認患者懷孕。（照片提供／陳家禹）

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