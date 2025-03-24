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春天花粉性皮膚炎 中西醫雙管齊下保養

2025/03/24 05:30
春天花粉性皮膚炎 中西醫雙管齊下保養

▲圖1：合谷穴。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

春天花粉性皮膚炎 中西醫雙管齊下保養

▲圖2：曲池穴。（照片提供／方宇心）

春分時節萬物生長，花朵紛紛盛開，空氣中的花粉量也跟著增加。不少人這時會突然皮膚發癢、泛紅、乾燥脫屑，這很可能就是「花粉性皮膚炎」的症狀。以下從中西醫角度，帶大家一起了解這種春分常見的皮膚問題，並提供簡單保養方法。

外出防護、選中性清潔用品

◎西醫觀點：花粉裡的致敏蛋白與皮膚接觸後，人體的免疫系統會產生IgE抗體，並釋放組織胺，導致局部發炎、搔癢和紅疹。保養方面可以分成出門防護、清潔、保濕、居家環境管理。

●出門防護：外出時，可戴口罩、帽子、眼鏡等，減少花粉直接碰觸臉部與眼部黏膜。

●清潔：選擇不含刺激性成分、pH值接近皮膚酸鹼度的洗面乳或沐浴乳，避免傷害皮膚屏障。

●保濕：清潔完後立刻上保養品，神經醯胺可修護角質層，積雪草以及B5可幫助抗發炎。

●環境管理：可使用空氣清淨機、清洗冷氣或空調濾網，以降低花粉、塵蟎或灰塵含量。

中藥潤燥、清熱、調節經絡

◎中醫觀點：春分屬「陽氣生發」的季節，肝木之氣特別旺盛，若個人體質偏燥熱加之外部「風邪」，皮膚就容易癢、紅腫。內調部分著重養血潤燥、疏風清熱、調節經絡。

●養血潤燥：當歸、枸杞入湯燉補；枸杞桂圓茶，枸杞10粒、桂圓肉3-5顆（可依喜好增減）、少許紅棗，熱水沖泡10分鐘或放在保溫杯中燜泡，可反覆回沖。

●疏風清熱：菊花薄荷茶，菊花3-5朵、薄荷葉2-3片（乾品或是新鮮都可），用熱水沖泡5分鐘後即可飲用，不必久煮，避免菊花苦味過重。

●調節經絡：按摩穴位，每次按壓3-5秒再放鬆，重複1-2分鐘，左右交替進行。

1.合谷穴（圖1）：位於手背，拇指與食指肌肉隆起最高處的中間（虎口位置）；功效：疏風清熱、調和氣血。

2.曲池穴（圖2）：手肘彎曲時肘橫紋外側凹陷處；功效：清熱解表、調理氣血。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

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