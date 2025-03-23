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黑痣變白痣! 宜切片追蹤檢查

2025/03/23 05:30
黑痣變白痣! 宜切片追蹤檢查

▲患者的肉痣外圍慢慢變白，診斷為光暈痣。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

80歲的陳奶奶（化名）一進診間，便很焦急地問：「我的背上有1顆痣，最近周圍怎麼變白了？是不是有問題？」原來從她小時候長在右上背的1顆真皮內痣（俗稱肉痣），最近幾週開始慢慢往外長出像白斑的病灶，以前痣的中間是黑色的，現在也慢慢變成淡咖啡色。痣的外觀尚稱對稱，也無自發性潰瘍現象，不痛不癢。

使用皮膚鏡觀察病灶，發現痣呈現退化的跡象，本來的黑色素被身體慢慢代謝掉，只剩下一些殘留的色素，並無黑色素細胞癌的變化。這樣的痣的退化符合光暈痣（Halo nevus）的診斷。

光暈痣是1種良性的痣的變化，皮膚的免疫細胞不知道什麼原因，攻擊自身的痣細胞，連帶周遭的黑色素細胞也受牽連，因此黑色素細胞死掉之後，就形成像白斑一樣的色素脫失，而痣細胞被巨噬細胞攻擊後也會從黑棕色褪成肉色。

黑色素細胞癌可能也有類似的現象，一般來說，若是年輕族群出現此種表現，多為良性的光暈痣；若老年群族出現痣旁邊變白的現象，則要排除有黑色素細胞癌的病變，最保險的方式是至皮膚科就診，請醫師評估。

光暈痣的治療可分為觀察或是手術切除。病人可以自行觀察痣是否出現邊緣不對襯、顏色不均勻，或是容易產生潰瘍、流血，若有這些情形則建議儘速就醫。

若醫師有疑慮，也會進行切片檢查，排除黑色素細胞癌的可能性。

良性光暈痣 可手術切除中央痣

若為良性的光暈痣，可以考慮手術切除中央痣的部分，周圍變白的病灶一段時間後，等待黑色素細胞慢慢長回來，有機會回到原來膚色。

以陳奶奶的狀況而言，因她年事已高，皮膚鏡下並無明顯的惡性變化，便建議她再持續觀察即可，也幫她拍攝照片記錄，方便日後回診追蹤比對。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

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