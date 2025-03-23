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保養首重養脾胃 中醫打造健康美肌

2025/03/23 05:30
保養首重養脾胃 中醫打造健康美肌

▲杞菊明目湯有改善視物模糊、兩眼昏花的功效。（照片提供／王珮君）

文／王珮君

保養首重養脾胃 中醫打造健康美肌

▲淮山芝麻糊能滋陰補腎，益脾潤腸。（照片提供／王珮君）

「醫師，我這裡長痘痘是不是肝臟有問題？」「醫師想美白要吃什麼？」愛美的你也有這些疑問嗎？ 其實，對外貌的關注與保養，早在2000多年前的馬王堆古墓典籍就有相關記載，例如將雞蛋加入酒中飲用的美容方式。

先秦時期，人們用洗米水洗臉，也有用動物脂肪製作「面脂」來保養皮膚，還有花卉、豆類等熬煮的護膚品，如面藥方：朱砂粉、雄黃粉、水銀霜、鉛粉、黃鷹屎等。雖然現在這些材料不再使用，但可以看出古人認為白色材料有美白效果，而紅色、粉色、橙色材料則能增添氣色。

在中醫觀點中，保養的首要目標是養脾胃。脾胃功能不好使氣血生化不足，食物也無法有效運化代謝，進而形成痰濕瘀熱，表現為皮膚問題，如搔癢、痘痘粉刺、油光、粗糙暗沉等。因此，在治療皮膚疾病時，通常會從脾胃開始調理，因為大多數皮膚問題的患者都有腸胃問題。

脾胃不好氣血生化不足 食物吸收差

其次是肝腎的調理。當壓力過大使肝氣鬱結或肝火時，皮膚會出現紅熱、膿痘、粗糙無光，還可能伴隨嘴破、便秘、眼乾等情況。而腎是「先天之本」，掌管人體生長，對肌膚、頭髮、骨骼至關重要。熬夜或年齡增長會導致腎精不足，最常見的表現就是皮膚乾燥、落髮、月經異常等。

另外在治療經驗中，乾瘦型的女孩較難調理，因為她們通常脾胃吸收差，伴隨肝氣不舒，情緒焦慮，腎陰也多為不足。針對這類患者，在補肝腎的同時兼顧調脾胃，使其補而不上火、並令脾胃吸收藥物，至於適合調理脾胃、養肝腎的食療，有美白薏仁粥、杞菊明目湯，以及淮山芝麻糊。

◎美白薏仁粥

●材料：薏仁、蓮子、百合、米、冰糖。

●功效：健脾去濕，滋養氣血，淡化黑斑、美白肌膚。

◎杞菊明目湯

●材料：白木耳、枸杞子、菊花。

●功效：養陰潤肺，補肝益腎，改善視物模糊、兩眼昏花。

◎淮山芝麻糊

●材料：山藥、黑芝麻、米。

●功效：滋陰補腎，益脾潤腸，強身健體，讓頭髮烏黑亮麗。

（作者為台南豐盛中醫診所中醫師）

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