冬季皮膚乾癢脫皮 中醫秘訣輕鬆舒緩

▲楊文杰醫師提醒，透過中醫外用藥膏與良好的生活習慣，能有效舒緩皮膚乾癢，維持皮膚健康；圖中患者與本文無關。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

▲楊文杰醫師指出，冬季皮膚乾癢的根本原因不僅來自乾燥氣候，還與個人體質、肺脾功能密切相關；圖中患者與本文無關。 （北榮新竹分院提供）

70歲的陳姓婦人每到冬季，手臂和小腿部位都會感到皮膚乾燥發癢，甚至出現脫皮的情況，儘管使用各種保濕產品，效果總是有限；對此狀況，醫師指出，冬季皮膚乾癢的根本原因不僅來自乾燥氣候，還與個人體質、肺脾功能密切相關。

台北榮總新竹分院傳統醫學科醫師楊文杰表示，中醫認為，皮膚乾癢與人體的「肺」和「脾」功能密切相連。寒冷乾燥的天氣會使體內的陰液不足，特別是當「肺陰虛」時，皮膚容易乾燥且缺乏潤澤；如果「脾虛」，水液的運行會受阻，皮膚也會因缺乏滋潤而發癢。為了應對冬季乾燥引發的皮膚不適，中醫強調內外兼治，通過調理體質並配合使用外用藥膏來改善皮膚狀況。

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調理體質配合外用藥膏 有效緩解症狀

楊文杰指出，外用藥膏在冬季護膚中扮演重要角色，有效緩解乾裂、過敏、發癢等問題。其中紫雲膏有滋潤效果，適合大範圍塗抹於乾燥區域，有助於減少乾裂；紫黃膏富含黃柏、黃連抗菌功效，適用於紅腫癢痛的發炎區域；左手香膏有較強的止癢效果，適合緩解急性搔癢或蟲叮咬引起紅腫反應，但不建議長期或大面積使用。

此外，金盞花膏有修復效果，適用手肘、膝蓋等容易乾裂部位，且通常不會添加薄荷，適合敏感皮膚使用；洋甘菊膏適合敏感性皮膚，具有鎮靜和抗敏效果，皮膚泛紅或有輕微過敏時，可緩解敏感部位，這款藥膏通常不會添加薄荷。

楊文杰說，冬季乾燥的天氣讓許多人困擾，透過中醫外用藥膏與良好的生活習慣，就能有效舒緩皮膚乾癢。

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