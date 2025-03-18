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愛吃油炸、常熬夜 當心針眼上身

2025/03/18 05:30
愛吃油炸、常熬夜 當心針眼上身

▲藥師李旭崴建議溫熱濕敷可促進引流、加速針眼（麥粒腫）消退；示意圖。（記者王俊忠翻攝）

記者王俊忠／台南報導

愛吃油炸、常熬夜 當心針眼上身

▲藥師李旭崴指出治療針眼，應眼睛向上看，輕拉下眼瞼，將眼藥水滴入下眼瞼內，是正確用藥方式；示意圖。（記者王俊忠翻攝）

眼皮紅腫、疼痛甚至影響視線，可能是俗稱「針眼」的麥粒腫，台南市立醫院藥師李旭崴指坊間流傳「看到不該看的東西」會長針眼，導致衍生許多誤解，其實麥粒腫主要成因是眼瞼皮脂腺堵塞，或因手部不潔揉眼感染細菌。此外，油性膚質、常食用油膩或補養類食物、熬夜、內分泌失調等因素，也可能增加發生率。

溫熱濕敷等5招可緩解

針對麥粒腫（Hordeolum），李旭崴建議可透過以下方式加速消退：1.溫熱濕敷：每天4次，每次5至10分鐘，促進引流；2.按摩眼瞼：輕柔按摩有助於排水和減輕腫脹；3.避免隱形眼鏡與眼妝：發炎期間應避免佩戴隱形眼鏡及使用眼妝產品。4.規律作息：避免熬夜，充足睡眠有助提升免疫力，加快恢復速度；5.控制飲食：減少高油脂及刺激性食物，如花生、巧克力、海鮮、羊肉、大蒜等，以降低發炎風險。

若症狀明顯或持續未改善，應及早就醫。醫師會依病況開立抗生素眼藥水、眼藥膏或消炎藥等，幫助控制感染與緩解不適。若已形成膿包，則可能需切開做排膿手術。

李旭崴提醒，眼藥水與眼藥膏的使用需遵循正確步驟：1.清潔雙手：使用前徹底洗手，若配戴隱形眼鏡，請先取下；2.正確滴藥：眼睛向上看，輕拉下眼瞼，將眼藥水滴入下眼瞼內，眼藥膏則擠出米粒大小，由內向外點於結膜囊內；3.輕閉眼睛：閉眼30秒至1分鐘，輕壓內眼角以防藥液流失，並用乾淨紗布擦去多餘藥液；4.使用順序：如需同時使用眼藥水與眼藥膏，應先滴眼藥水，間隔5至10分鐘後再塗眼藥膏。

李旭崴說，正確用藥與護理，是加速麥粒腫消退的關鍵，若症狀未改善，應及時就醫，以免延誤治療。透過正確護理與用藥，能有效減少針眼帶來的不適，維護眼部健康。

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