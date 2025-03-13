流感酷酷嗽 中醫依症型治療

▲圖2：足三里穴。（照片提供／陳界均）

文／陳界均

▲圖1：合谷穴。（照片提供／陳界均）

罹患流感的病人不少，許多人出現嚴重咳嗽，甚至有低沉的「銅鑼聲」咳嗽，還有反覆發燒、聲音沙啞的情況，有患者提到剛開始吃了治感冒的成藥，情況雖有改善，但咳嗽持續拖延不癒，對生活造成很大的困擾。

▲流感咳嗽狂咳，連胸口都痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳界均）

中醫認為，感冒屬於「外感病」，主要由風邪入侵人體，引起肺氣失調。提醒民眾注意保暖、少熬夜、少出入公共場所，也可按摩穴位提升免疫力，預防感冒、減輕感冒症狀引來的不適。

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依據不同的症狀，中醫將常見感冒分為以下幾種，感冒的症狀會因個人體質不同而有所變化，因此建議症狀嚴重時，應尋求醫師診斷調理。

個人體質不同 感冒症狀有所變化

◎感冒分型

●風寒感冒：怕冷、發熱輕、無汗、頭痛、身體痠痛、流清鼻涕、咳嗽有白色稀痰，舌苔薄白。

●風熱感冒：發燒明顯、咽喉腫痛、口渴、流黃鼻涕、咳嗽黃痰、頭痛，舌紅苔黃。

●暑濕感冒：發熱、身體沉重無力、頭昏、胸悶、噁心、食慾差、腹瀉，舌苔黃膩。

●氣虛感冒：體質虛弱、容易反覆感冒、疲倦、氣短、出汗多、臉色蒼白，舌淡苔白。

●陰虛感冒：低燒、午後或夜間加重、口乾咽燥、乾咳無痰、盜汗，舌紅少苔。

◎預防感冒的方法：

●保持衛生：勤洗手、避免觸摸眼鼻口，咳嗽時用紙巾或手肘遮掩。

●保持空氣流通：開窗通風，減少病毒濃度。

●健康生活習慣：均衡飲食，適量攝取維生素C、D，保持充足睡眠與運動，減少壓力。

●避免高風險環境：流感季節減少出入人多的場所，必要時戴口罩。

免疫力低下時風邪容易入侵，日常可透過穴位按摩來增強免疫力，每次按壓3-5 分鐘，有痠脹感即可。

防風邪入侵 穴位按摩增強免疫力

◎穴位按摩

●合谷穴─手的虎口處（圖1）：可預防感冒、緩解頭痛。

●足三里穴─膝蓋下4指寬處（圖2）：有助提升免疫力、促進消化。

透過日常保健與適當調養，可以有效預防感冒，如果感冒了，要多休息、補充水分（多喝溫開水，舒緩喉嚨不適）。如高燒不退、呼吸困難，應立即就醫。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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