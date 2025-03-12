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翁摸肚皮就腹痛 竟是憩室炎併發腸穿孔

2025/03/12 05:30
翁摸肚皮就腹痛 竟是憩室炎併發腸穿孔

▲林敬淳醫師提醒，大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似，容易被誤認為是腸胃炎。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

65歲廖姓男子過年前出現連續多天腹痛，一度「摸到肚皮都痛到流淚」，家人趕緊送急診，經檢查後，醫師研判是憩室炎併發腸穿孔，情況十分危急，醫療團隊緊急手術切除部分大腸後才順利挽回一命；醫師提醒，憩室炎雖是常見疾病，但若輕忽演變成重症，恐有致死風險不可不慎

切除受損腸道 救回一命

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳指出，「憩室炎」是一種消化系統的疾病，主要發生位置在大腸，所謂「憩室」，指的是腸道壁上的小囊袋，這些囊袋可能因腸內壓力過高或結構因素而形成，隨著年齡增長，憩室形成機率也會增加，一旦憩室受到感染或發炎時，就會引發憩室炎。

經安排斷層掃描後，大腸憩室不僅嚴重發炎且已經破裂，導致腸內容物外漏引發腹膜炎，若未及時治療，可能導致敗血症危及生命。醫師評估後，建議切除部分受損的大腸腸道，總算救回一命，日前已經出院返家休養。

林敬淳強調，輕微或中度的憩室炎患者，通常可透過抗生素治療來控制感染，醫師會開立抗生素以減輕炎症，若患者疼痛嚴重，可使用止痛藥物減輕不適。此外，飲食調整也是治療方式之一，初期可採取低渣飲食，減少腸道負擔，待症狀改善後逐步恢復正常飲食。

林敬淳提醒，大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似，容易誤認為是腸胃炎只要吃藥就好，因而延誤治療時機，造成病情惡化，因少數大腸憩室炎病患，也隱含大腸癌危機，建議治療告一段落，4週後可安排大腸鏡檢查。

林敬淳並建議，民眾平時要多吃蔬果雜糧等高纖食物及多攝取水分，可減少憩室炎發生機率，若有憩室炎病史，腹痛就醫時，務必要告知醫師，才能儘速掌握病況，給予正確及時治療方案。

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