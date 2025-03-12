腎絲球過濾率正常卻嚴重泡泡尿 當心腎病症候群纏身

▲醫師會依據腎絲球過濾率及尿蛋白指數評估腎臟健康程度。（照片提供／周哲毅、賴佳汶）

文／周哲毅、賴佳汶

▲民眾如果發現有嚴重泡泡尿症狀，建議就醫詳細檢查，以免小病拖成大病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／周哲毅、賴佳汶）

49歲張總經理每年都安排健檢，除膽固醇稍高外，抽血顯示腎功能指數「腎絲球過濾率」穩定在100左右，讓她十分安心，然而近期她出現下肢水腫、泡泡尿等症狀，就醫驗尿後，蛋白尿指數竟飆高，確診罹患「腎病症候群」；提醒民眾，判讀有無腎臟病得參考腎臟超音波及尿液檢查，千萬別自己當醫師喔！

人體正常狀態下的「腎絲球過濾率」（eGFR）是以腎臟過濾肌酸酐能力換算，約介於100-120ml/min/1.73㎡，隨著年齡老化逐漸衰退，30-40歲後平均每年減少0.8-1.0；腎絲球濾過率愈小代表腎功能愈差，國際間將慢性腎臟病分期以腎絲球濾過率為依據共分為5期，一旦低於5就會被視為末期腎臟病變。

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超音波、尿液檢查 判讀有無腎病

以張總經理為例，為何抽血檢查顯示腎功能指數100屬於正常，卻仍被確診腎臟病呢？原因在於，腎臟健康與另一項關鍵數值「尿蛋白」高度相關，前者因腎臟病變會造成腎絲球肥大、腎絲球環間膜細胞擴張及腎絲球基底膜變厚等原因，形成「超過濾」現象，使得檢驗數字看似正常。

但後者則是腎臟無法將蛋白質過濾後保留在血液循環內，反而流入尿液中，出現嚴重性蛋白尿（泡泡尿）、全身性水腫、倦怠、臉色蒼白、食慾減退等症狀，常見病因包括有類澱粉沉積症、糖尿病腎病變、藥物中毒、感染、局部腎絲球硬化症、狼瘡、膜性腎小球腎炎等，此時已經進入「腎病症候群」階段，前述患者的「尿蛋白」便高達3210mg/dl，遠超過正常值（〈150mg/dl）20倍以上。

蛋白尿飆高 恐致一系列健康問題

腎病症候群所引發的問題不僅僅是蛋白尿，失去不同的蛋白質也可能導致一系列的健康問題，例如失去抗凝血的蛋白質可能會增加血栓的風險，而失去免疫球蛋白則可能使感染的風險上升，其他常見症狀包括：高血脂症、水腫、低白蛋白血症、食慾不振、腹痛等。

幸好患者接受藥物治療，同時調整飲食習慣，限制飲食中的鈉含量，也減少全脂乳製品、紅肉、加工肉、起司、油炸食品、烘焙食品和糖果，以降低飲食中的飽和脂肪和膽固醇，從而控制高血脂症，經過3個月門診追蹤後，蛋白尿大幅下降，疲勞感減輕了許多。

提醒患者，治療腎病症候群除盡可能解決根本原因緩解症狀，也要藉由控制高血壓和高膽固醇、接種疫苗預防感染等重要措施，防止腎臟進一步受損。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院腎臟醫學中心副院長周哲毅、個管師賴佳汶）

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