自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腎絲球過濾率正常卻嚴重泡泡尿 當心腎病症候群纏身

2025/03/12 05:30
腎絲球過濾率正常卻嚴重泡泡尿 當心腎病症候群纏身

▲醫師會依據腎絲球過濾率及尿蛋白指數評估腎臟健康程度。（照片提供／周哲毅、賴佳汶）

文／周哲毅、賴佳汶

腎絲球過濾率正常卻嚴重泡泡尿 當心腎病症候群纏身

▲民眾如果發現有嚴重泡泡尿症狀，建議就醫詳細檢查，以免小病拖成大病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／周哲毅、賴佳汶）

49歲張總經理每年都安排健檢，除膽固醇稍高外，抽血顯示腎功能指數「腎絲球過濾率」穩定在100左右，讓她十分安心，然而近期她出現下肢水腫、泡泡尿等症狀，就醫驗尿後，蛋白尿指數竟飆高，確診罹患「腎病症候群」；提醒民眾，判讀有無腎臟病得參考腎臟超音波及尿液檢查，千萬別自己當醫師喔！

人體正常狀態下的「腎絲球過濾率」（eGFR）是以腎臟過濾肌酸酐能力換算，約介於100-120ml/min/1.73㎡，隨著年齡老化逐漸衰退，30-40歲後平均每年減少0.8-1.0；腎絲球濾過率愈小代表腎功能愈差，國際間將慢性腎臟病分期以腎絲球濾過率為依據共分為5期，一旦低於5就會被視為末期腎臟病變。

超音波、尿液檢查 判讀有無腎病

以張總經理為例，為何抽血檢查顯示腎功能指數100屬於正常，卻仍被確診腎臟病呢？原因在於，腎臟健康與另一項關鍵數值「尿蛋白」高度相關，前者因腎臟病變會造成腎絲球肥大、腎絲球環間膜細胞擴張及腎絲球基底膜變厚等原因，形成「超過濾」現象，使得檢驗數字看似正常。

但後者則是腎臟無法將蛋白質過濾後保留在血液循環內，反而流入尿液中，出現嚴重性蛋白尿（泡泡尿）、全身性水腫、倦怠、臉色蒼白、食慾減退等症狀，常見病因包括有類澱粉沉積症、糖尿病腎病變、藥物中毒、感染、局部腎絲球硬化症、狼瘡、膜性腎小球腎炎等，此時已經進入「腎病症候群」階段，前述患者的「尿蛋白」便高達3210mg/dl，遠超過正常值（〈150mg/dl）20倍以上。

蛋白尿飆高 恐致一系列健康問題

腎病症候群所引發的問題不僅僅是蛋白尿，失去不同的蛋白質也可能導致一系列的健康問題，例如失去抗凝血的蛋白質可能會增加血栓的風險，而失去免疫球蛋白則可能使感染的風險上升，其他常見症狀包括：高血脂症、水腫、低白蛋白血症、食慾不振、腹痛等。

幸好患者接受藥物治療，同時調整飲食習慣，限制飲食中的鈉含量，也減少全脂乳製品、紅肉、加工肉、起司、油炸食品、烘焙食品和糖果，以降低飲食中的飽和脂肪和膽固醇，從而控制高血脂症，經過3個月門診追蹤後，蛋白尿大幅下降，疲勞感減輕了許多。

提醒患者，治療腎病症候群除盡可能解決根本原因緩解症狀，也要藉由控制高血壓和高膽固醇、接種疫苗預防感染等重要措施，防止腎臟進一步受損。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院腎臟醫學中心副院長周哲毅、個管師賴佳汶）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中