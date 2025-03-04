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調養虛寒體質 「艾灸」助緩解慢性疲勞

2025/03/04 05:30
調養虛寒體質 「艾灸」助緩解慢性疲勞

▲艾灸利用燃燒艾草所產生的熱效應和電磁作用、藥力，針對人體特定穴位進行治療。（照片提供／曾怡嘉）

文／曾怡嘉

調養虛寒體質 「艾灸」助緩解慢性疲勞

▲艾灸有溫補及溫通的雙重功效，在改善患者虛弱及慢性疲勞狀態上，有明確的效果。 （照片提供／曾怡嘉）

有1名職業婦女因工作、家庭雙重壓力，導致身體總覺得疲勞不適、精神緊張，經過幾次艾灸治療後，感受到明顯改善表示：「做艾灸之前，身體感覺沉重不適；治療後，這種沉重感逐漸消退，整個人變輕鬆。」

另一位中年女性，也因工作壓力，導致身體虛寒怕冷，總覺得疲勞。艾灸讓她感到身體變暖，狀態改善並表示：「覺得身體暖暖的，有放鬆休息下來的感覺。」

艾灸利用燃燒艾草所產生的熱效應和電磁作用、藥力，針對人體特定穴位進行治療。根據《本經逢原》的記載，艾灸被認為可以「取太陽真火、回垂絕元陽、透諸經而治百病」。這表明艾灸具有溫通經絡、改善虛寒和補益元氣的多重功效。現代研究也指出，艾灸治療可以改善細胞功能和身體機能，對於促進腦部健康也具有潛在效果。

根據臨床經驗，艾灸有溫補及溫通的雙重功效，在改善患者虛弱及慢性疲勞狀態上有著明確的效果。現代人的沉重壓力除了讓身體虧損虛勞外，也可能會影響到記憶力、免疫力、胃腸功能與內分泌系統的健康，而艾灸能提升身體恢復力、促進身心的放鬆與休息，間接的改善壓力所產生的傷害。

營養均衡、規律作息可紓壓

◎紓解壓力可以這樣做

●定時飲食、營養均衡：避免長時間空腹或過飽的狀態，適量食用營養豐富的食物，避免暴飲暴食、油膩、刺激性的食物，如辣椒、咖啡、茶等。

●規律作息：注意保持規律的作息時間，尤其是晚上11時到隔天早上3點，盡量處在睡眠狀態，恢復效果最佳。

●放鬆活動：透過運動、放空、做自己喜歡的紓壓休閒活動等，轉換心情、鍛鍊身體。

許多患者藉由中醫調理與艾灸，逐步改善了長久以來的慢性疲勞、虛寒體質，中醫也成為他們紓壓與保健身體的生活良伴。

（作者為恩主公醫院中醫部主治醫師）

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