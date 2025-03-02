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兒童篩檢新制 發現發展遲緩異常翻3倍

2025/03/02 05:30
兒童篩檢新制 發現發展遲緩異常翻3倍

▲發展遲緩不代表孩子有先天障礙，許多兒童的問題來自生活經驗不足；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

兒童篩檢新制 發現發展遲緩異常翻3倍

▲早療的觀念應從「治療」轉變為「早期介入」，並根據個別需求找到最有效的介入方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

過去台灣兒童發展遲緩的異常發現率偏低，許多孩子可能因此錯過黃金治療期，衛福部國民健康署去年7月起針對未滿7歲兒童推動6次發展篩檢計畫，透過「兒童發展篩檢PeDS量表」，發現異常需轉介比例達6.2％，接近世界衛生組織的兒童發展障礙報告，讓醫界振奮。

異常需轉介比例達6.2％

不過專家直言，發展遲緩不代表孩子有先天障礙，許多兒童的問題來自生活經驗不足，發現問題只是第一步，如何有效介入才是關鍵。

馬偕紀念醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如指出，過去幾年國內發展遲緩兒童早期療育通報個案數僅約2％，PeDS量表開始實施後，半年來篩檢異常率穩定維持在6％左右，世衛組織2023年報告指出，5歲以下兒童發展障礙盛行率約為7.5％，兩者相當接近。

然而過去最受詬病的問題是，當PeDS篩出異常，家長往往得排隊數月才能等到聯合評估中心的評估。陳慧如說，由於早療評估資源有限，若所有篩檢異常的兒童都直接轉介，聯評中心就會面臨嚴重塞車，影響真正需要介入的孩子。因此在設計PeDS時也特別調整了篩檢標準，避免過度轉介，介於正常與異常間的個案，會先歸類至淺灰區，這類兒童需在2至3個月後回診追蹤，如兩次篩檢皆落在淺灰區，才會被正式轉介。

發展遲緩未必是先天障礙

值得注意的是，發展遲緩並不一定代表孩子有先天障礙。陳慧如指出，根據馬偕醫院統計，篩檢出發展遲緩的兒童中，約有3分之1的個案是因為缺乏適當的環境刺激，而非真正的發展障礙，未必需要長期復健，而是透過家庭互動、語言刺激與日常訓練就能改善。她強調，早療的觀念應從「治療」轉變為「早期介入」，並根據個別需求找到最有效的介入方式。

隨著兒童發展篩檢率的提升，台灣卻面臨醫師、治療師與心理師短缺的挑戰。陳慧如直言，一個兒童發展評估往往需時20至30分鐘，但健保給付卻與一般門診相同，「評估一個兒童，其他醫師能看5、6名病人。」呼籲政府調整健保給付標準，提升誘因才能維持品質，幫助有需要的孩子。

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