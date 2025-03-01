乖乖女遭霸凌自殘 爸媽「傾聽同理」取代批判

▲小美因情緒低落，縮在角落不想跟任何人講話；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／薛媛云）

文／薛媛云

小美（化名）為1名青少女，父母覺得小美一直都是乖乖地、聽話的女兒，沒有互動問題。然而升上高中後，小美的成績突然下滑很多，父母不知道她在學習上出現什麼問題，但是親子間的衝突變多，小美也變得容易頂嘴，甚至於和父母爭吵後，直接甩頭離家，跑去住朋友家，一夜未歸。

後來小美變得不想去學校上課，常稱頭痛不適想請假，或是課上到一半想請病假回家休息。父母與老師連絡後，才發現小美在學校被同學霸凌，雖然老師已有警告這些同學，同學霸凌的狀況也改善了，但小美已經開始出現憂鬱和焦慮的相關症狀，例如：小美其實每天只吃一餐，什麼事都不太想做，也不想出門或是社交，容易有身體不適的症狀（例如：頭痛、胃痛等）。此外，輔導老師也發現她在情緒不佳時，會出現自殘的行為（會用刀片割手），學校也已通報自殺，並建議父母帶她就醫治療。

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心理師發現小美曾向父母反映過與同學有衝突，以及被同學嘲笑的問題，但父母會跟小美說：「不要理他就好了」、「一定是你做了什麼事，才讓同學這樣對你」、「你要好好跟同學溝通或是道歉，這樣就會沒事了」。小美覺得每次跟父母說完，都有被批評和否定的感覺，情緒反而會更糟糕，之後也就更不想跟父母講霸凌的事了。

讓孩子感覺站同一陣線

心理師建議青少年的父母，學習傾聽和同理孩子的情緒（例如：你因為同學對你不友善，很難過，而且你不知道哪裡惹到同學了），其實就對孩子有很大的幫助了，至少孩子會知道你跟他站在同一陣線。

如果孩子已經出現不適當的情緒宣洩方式，例如：自殘、砸東西、打架、亂罵髒話等情緒失控的行為，可先把看得到的利器或易碎品收起來，沒有那麼容易取得或是觸碰到危險物品，就有機會降低孩子的自傷行為和其他不適當的情緒宣洩方式。

陪同活動 協助穩定情緒

可陪同孩子一起從事一些休閒娛樂的活動（例如：踏青、運動、拼圖、桌遊、畫畫等），協助穩定孩子的情緒狀態。

（作者為步步心理治療所所長）

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