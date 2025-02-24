雙標靶藥物納健保給付 Her-2陽性乳癌治療福音

▲確診乳癌不需要過於擔心，藥物治療和手術技術都持續在進步；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／陳尹陽

「醫師，我聽說乳癌有很多種標靶藥物可以使用，我的乳癌類型適用嗎？標靶藥物的費用會很昂貴嗎？有沒有辦法申請健保給付？」許多標靶藥物陸續問世，雖然有良好的治療效果和較輕微的副作用，然而昂貴的藥價也讓患者們難以負擔。

乳癌患者接受切片檢查後，會根據免疫化學染色的結果進一步區分乳癌的亞型，其中Her-2陽性乳癌是一種特殊的乳癌類型，因為癌細胞表面的Her-2蛋白過度表現，導致乳癌細胞快速生長和分裂，使得腫瘤生長迅速，具有更高的復發和轉移風險。

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Her-2陽性乳癌對於傳統化療的藥物反應不佳，而雙標靶治療則是近年來的一項重要突破，能大幅改善Her-2陽性乳癌的治療效果和預後。

雙標靶包含2種藥物，分別為賀癌平（Trastuzumab）和賀疾妥（Pertuzumab），專門針對Her-2陽性乳癌的細胞表面受體，因此藥物專一性高，能更精確抑制癌細胞生長，也減少對正常細胞的傷害，降低副作用的產生。此外，若是手術前先接受雙標靶搭配化學治療，能有助於縮小腫瘤，提高病理完全緩解的機率，提升整體存活率和降低未來復發機率。

雙標靶治療已幫助許多Her-2陽性的乳癌患者成功克服癌症，然而昂貴的自費藥物價格也讓不少有需要的患者難以負擔。好消息是自2024年12月起，健保已將Her-2雙標靶藥品納入給付，協助早期乳癌患者接受術前及術後輔助治療，強化早期治療的效果，期望未來能嘉惠更多乳癌病友。

確診乳癌不需要過於擔心，藥物治療和手術技術都持續在進步，提升治療效果，也減少副作用和外觀上的影響，療程結束後都可以很快的回歸正常生活；同時也呼籲定期檢查的重要，及早發現才能及早治療。

（作者為台安醫院進化總院乳房外科醫師）

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