7歲童右下腹痛 竟腸穿孔併發腹膜炎

▲電腦斷層顯示麻痺性腸阻塞（黃色星星），懷疑有中空器官穿孔。 （照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

7歲的王小弟肚子不舒服已經1個多月了，但他忍一忍也就過了。就醫當天的清晨，因強烈的右下腹痛驚醒，前來急診。

在急診室裡，王小弟明顯急性病容伴隨腹部僵硬，因此懷疑有腹膜炎。醫師安排他接受血液、生化和腹部X光檢查，但仍無法解釋腹痛的原因，之後又安排電腦斷層的檢查，發現有麻痺性腸阻塞和懷疑有中空器官穿孔（如圖）。因前述原因，會診小兒外科醫師。

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小兒外科醫師在腹腔鏡的手術中，發現他的小腸有憩室，伴隨有2mm破裂穿孔和膿瘍的形成。切除病灶3天後，王小弟就平安出院了。

確診梅克爾憩室害病

出院診斷為梅克爾憩室導致腸穿孔併發腹膜炎。

梅克爾憩室是1種先天性胃腸道畸形，主要是胚胎發育過程中，卵黃管退化不全所形成的，超過半數以上患者有胃異位黏膜組織。

腹痛是兒童很常見的問題，疼痛的位置、型態、時間和頻率會提供寶貴的線索。但就此一案例而言，他一開始的腹痛比較類似胃潰瘍的痛，就醫當天，疼痛型態比較像是腸胃穿孔的疼痛，疼痛的位置比較像是闌尾炎。

兒童的腹痛千變萬化，大部分的腹痛都是侷限性且自己會好的，但有時候也會造成生命的威脅。很難有一個簡易的規則決定何時要就醫，但是右下腹痛千萬要小心。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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