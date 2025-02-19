開瓶蓋、扭毛巾 手痛無力 醫：拇指腕掌關節可能鬆脫

▲微創手術會視情況用鈦合金或可吸收螺絲固定在第二掌骨基部。 （台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲周博智醫師檢視患者的大拇指腕掌關節磨損情況。（台北慈濟醫院提供）

52歲的蔡女士從事美髮業，經常要幫客人洗頭，她覺得手腕痠疼、大拇指無法出力，曾到復健科看診，但吃止痛藥效果不佳，洗頭的工作也無法長時間戴著護腕，再到醫院骨科就診，X光檢測出她的手腕因長期施力，導致大拇指腕掌關節磨損病變，只要稍一施力，關節就會脫離軸心，醫師安排她接受自費3萬元的微創手術將關節復位，不用住院就消除疼痛並恢復工作機能。

▲術前X光看到拇指根部關節有滑脫情形（左側紅圈處）。（台北慈濟醫院提供）

微創矯正關節 解痛恢復靈活度

台北慈濟醫院骨科醫師周博智指出，大拇指基部關節位於腕掌關節的大拇指根部，磨損病變的主因包括外傷、退化、反覆使用等，導致關節鬆動、滑脫、磨損、變形，這類關節病變好發於中年女性，原因是女性做家事需要頻繁使用雙手及手腕，50歲以後因為荷爾蒙變化的影響，也容易導致韌帶鬆弛。

請繼續往下閱讀...

他說，男性雖然不受荷爾蒙影響，但若過度使用或曾經受傷，也可能在中老年發生，患者在抓握時有疼痛感並影響日常生活，例如扭開、拴緊瓶蓋或扭毛巾就會感覺疼痛，嚴重時可能連穿脫衣褲都疼痛不已。

他表示，臨床上先以X光檢查關節磨損的程度，若程度尚輕，可用貼紮或護腕固定，加上止痛藥物控制，如果這樣的保守治療仍無法改善，可能要採取手術，目前的主流手術是開一個6到8公分的傷口，將磨損關節切除，但切除後的關節是中空的、容易晃動，因此會取一條手腕肌腱，部分剖半後塑成球狀放到切除空間裡，當作地基，但有副作用。

周博智說，新式的微創手術是在手腕開0.5至1公分的入口，將滑脫的關節矯正至關節軸心，再把可吸收的螺釘固定在第二掌骨基部，因為大拇指基部關節已經鬆脫，若固定在原來的地方必須釘死，造成大拇指的活動力大幅受限，若以第二掌骨的基部來借力使力，就可以分攤大拇指基部的受力，而且不會犧牲大拇指的靈活度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法